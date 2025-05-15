Выделенные на строительство ветроэлектростанции более 8,5 млрд тенге украли у дочерней компании "Самрук-Энерго"

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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух казахастанцев осудили по фактам крупного хищения при реализации проекта по строительству ветряной электростанции в городе Ерейментау, - В Астане двух казахастанцев осудили по фактам крупного хищения при реализации проекта по строительству ветряной электростанции в городе Ерейментау, сообщили в пресс-службе столичного межрайонного суда.





Согласно материалам суда, двое фигурантов в период с 2020 по 2022 год сообща похитили денежные средства, принадлежащие дочерней компании АО "Самрук-Энерго", выделенные на реализацию проекта "Строительство ветряной электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 МВт".





В ведомстве рассказали, что хищение было совершено через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании. В результате ущерб компании превысил 8,5 млрд тенге.





Также в октябре 2021 года одна из осужденных заключила с неким АО договор на поставку трансформаторных подстанций, обязательства по которому не исполнила. В результате компания понесла ущерб в размере, превышающем 157 млн тенге.





Приговором суда один из фигурантов был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии с лишением государственной награды - ордена "Құрмет". Второй подсудимый приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с применением смягчения наказания по статье 55 УК РК.





Также был частично удовлетворен гражданский иск дочерней компании "Самрук-Энерго" - взыскано более 8,5 млрд тенге и 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.





Дополнено 14.05.2025, 16.39





По данным АФМ, одним из фигурантов дела стала экс-депутат маслихата Астаны.



