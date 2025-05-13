В Атырау старшеклассники избили учеников младших классов
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Атырау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пригородном селе Еркинкала несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию, сообщает портал "Мой город".
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в полиции.
Несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в одной из сельских школ Алматинской области старшеклассник избил сверстников в уличном школьном туалете. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах области.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
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