13.05.2025, 10:52 33376
В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов
От дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге
Рассказать друзьям
Актау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер". Расследование проведено департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщили в АФМ.
Руководители строительной компании ТОО "ИнтерьерСтройАктау", не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия. В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге. При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Часть средств в 1,9 млрд тенге выведена из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам строительных работ и присвоена руководством компании", - проинформировали в АФМ.
В ходе следствия наложен арест на пять земельных участков и 47 автомашин.
Приговором суда руководство компании осуждены к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 года.
Кроме того, имущество стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.
новости по теме
13.05.2025, 19:06 15641
В ЗКО из-за бухгалтера-лудомана десятки людей остались без зарплаты
Под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге
Рассказать друзьям
Уральск. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К общественнику и правозащитнику Бауыржану Заки обратились работники ТОО "Уральская сельскохозяйственная опытная станция". Они пожаловались, что остались без зарплаты, пенсионных, социальных и медицинских отчислений, сообщает портал "Мой город".
Бухгалтер учреждения занимался мошенничеством и перечислил деньги предприятия на свои счета. 21 апреля ему вынесли приговор.
Из материалов дела следует, что подсудимый не подписывал заявление о приеме на работу и договор в ТОО "Уральская сельскохозяйственная опытная станция". Однако он фактически работал в ТОО, поскольку, имея доступ к ЭЦП директора, перечислял деньги ТОО на свои карточные счета. С 16 октября 2023 года по 1 марта 2024 года, находясь в кабинете главного бухгалтера ТОО, по системе Online bank, под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге. За пять месяцев работы он сделал 53 перевода. Суммы разные - от 30 тысяч тенге до пяти млн тенге. К примеру, 8 февраля 2024 года он перевел 13 миллионов тенге", - сообщил Бауыржан Заки.
По словам общественника, подсудимый перевел 8,4 млн тенге на свои аккаунты в букмекерские конторы и получил незаконный доход от ставок на сумму 3,3 млн тенге.
Сам осужденный вину не признал и заявил, что бухгалтером в ТОО не работал, а лишь в течение трех месяцев приходил сдавать налоговые отчеты. По его словам, ему заплатили только за отработанное время. Несмотря на это, суд пришел к выводу, что его вина полностью доказана. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
13.05.2025, 17:48 18471
Вымогательство, мошенничество и перевозка наркотиков: в Актау арестовали подозреваемых в серии тяжких преступлений
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Актау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Трое жителей города Актау арестованы по подозрению в серии тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", - заявили в полиции.
Отмечается, что при обыске у подозреваемых изъяли: травматический пистолет ОСА, обрез огнестрельного оружия, три патрона 16-го калибра, а также сверток с синтетическим наркотиком.
Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям", - говорится в сообщении.
Напомним, в начала года в Казахстане изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.05.2025, 16:43 20211
Организаторы финпирамиды в области Абай обманули граждан на 20 млн тенге
Двум жительницам Семея вынесен приговор
Рассказать друзьям
Семей. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух жительниц Семея приговорили к ограничению свободы за организацию финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе прокуратуры области Абай.
Городской суд Семея признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге.
По информации прокуратуры, с сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в областном центре, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.
Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещен частично. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
13.05.2025, 13:09 27136
Ущерб на сотни миллионов: незаконный сбыт рогов сайги пресекли в Жетысуской области
Задержан житель города Темиртау
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконный сбыт рогов сайги пресекли городе в Текели Жетысуской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
На территории города Текели задержан мужчина - житель города Темиртау, который подозревается в незаконном сбыте рогов сайгаков. В ходе обыска автомобиля марки Subaru были обнаружены три картонные коробки, обмотанные скотчем, внутри которых находились более 300 рогов сайгаков. Изъятые предметы были переданы на судебную экспертизу. Предварительная сумма ущерба оценивается в 539 миллионов 667 тысяч тенге", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в отношении задержанного проводятся следственные действия.
Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ДП.
Ранее в Улытауской области были осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.05.2025, 11:29 31361
Ущерб более 17 млн тенге: астанчанка продавала несуществующие авиабилеты во Вьетнам
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница города Астаны продавала несуществующие авиабилеты во Вьетнам, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Виновная предлагала авиабилеты по ценам ниже рыночных, уверяя клиентов, что имеет возможность приобрести их по специальным каналам. Однако вместо настоящих билетов она предоставляла поддельные маршрутные квитанции. Об отсутствии бронирования туристы узнавали уже в аэропорту, непосредственно перед вылетом", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что в результате мошеннических действий жительницы столицы более 70 граждан не смогли отправиться на отдых во Вьетнам.
Среди пострадавших были как взрослые, так и дети. Общий материальный ущерб составил более 17 млн тенге. Люди потеряли не только деньги, но и долгожданный отпуск - оплаченные отели, экскурсии и другие сопутствующие расходы также не подлежали возмещению. Суд приговорил мошенницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Астане полицейские задержали двух мошенников, которые торговали VIP-номерами в TikTok.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.05.2025, 11:10 31966
Потоп в селе Акмолинской области: акима осудили за халатность
Во время паводков произошел разрыв дамбы, из-за чего были затоплены 19 жилых домов и территория села Самарка
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акима Сергеевского сельского округа Акмолинской области осудили за халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей во время паводков.
Как следует из сообщения пресс-службы Атбасарского районного суда, во время паводков произошел разрыв дамбы, из-за чего были затоплены 19 жилых домов и территория села Самарка.
В результате затопления пострадавшим от паводков из местного бюджета выплачено 8 млн тенге. Тем самым причинен государству ущерб в крупном размере. К., являясь лицом, ответственным за состояние ГТС в селе Самарка, не принял меры по увеличению пропускной способности воды на плотине, несмотря на поручения Есильской бассейновой инспекции и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о переводе гидротехнического сооружения на транзитный режим для пропуска воды. Вследствие чего повышение уровня воды и его давление привело к образованию проранов (протоков) и затоплению домов, территории села", - рассказали в суде.
Дело рассматривалось по статье 371 УК РК "Халатность".
Суд приговорил акима к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в апреле этого года в Акмолинской области было подтоплено более 100 жилых домов. Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал руководство региона.
13.05.2025, 09:57 35121
Экс-глава "Астана LRT" задержан в Турции
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-глава "Астана LRT" задержан в Турции, его депортируют в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.
В сентябре 2019 года Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в Министерство юстиции Турции направлен запрос о выдаче объявленного в международный розыск экс-главы ТОО "Астана LRT" гражданина Казахстана Талгата Ардана. В связи с этим компетентными органами Турецкой Республики проводились соответствующие разыскные мероприятия. В текущем году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в Анталье. 9 мая т.г. судом Антальи принято решение о депортации Т. Ардана в Казахстан, и в настоящее время он содержится под стражей", - проинформировали в КНБ.
Отмечается, что компетентными казахстанскими органами начаты правовые процедуры по возвращению указанного лица в Казахстан.
В КНБ напомнили, что "ранее судом Астаны он был признан виновным по статьям 189, часть 4, и 361, часть 4, Уголовного кодекса и заочно осужден к 9 годам лишения свободы".
12.05.2025, 19:53 49466
В Атырау старшеклассники избили учеников младших классов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пригородном селе Еркинкала несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию, сообщает портал "Мой город".
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в полиции.
Несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в одной из сельских школ Алматинской области старшеклассник избил сверстников в уличном школьном туалете. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах области.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.05.2025, 10:25В Казахстане общая посевная площадь составит 23,7 млн га 13.05.2025, 11:5753051Есть ли риск дефицита воды для казахстанских фермеров 13.05.2025, 08:1651711Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана во вторник 13.05.2025, 12:3051391Токаеву доложили о макроэкономической ситуации в Казахстане 13.05.2025, 12:4846976Картофель по цене апельсинов: в МСХ объяснили дороговизну молодого картофеля 08.05.2025, 18:10379371В ряде районов Алматы временно отключат горячую воду из-за ремонта котельных 08.05.2025, 13:34367426Вопрос об эвакуации казахстанцев из Индии и Пакистана не стоит - МИД 08.05.2025, 13:10364806Казахстан выиграл международный суд по делу об автодороге Алматы - Хоргос 08.05.2025, 16:01352901Представлены уникальные оцифрованные кинокадры исторического Парада Победы 24 июня 1945 года 08.05.2025, 17:05346376В Алматы открыли восемь аллей ветеранов Великой Отечественной войны 05.05.2025, 19:28488866В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 12:20473231Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13469496Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 06.05.2025, 17:33464911Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35446776Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?