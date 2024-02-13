В Генпрокуратуре рассказали о коррупционных схемах при вырубке и краже леса в Абайской области

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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу, сообщает пресс-служба - Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу, сообщает пресс-служба суда





Судом установлено, что летом 2023 года подсудимый К. прибыл в здание ДП, заступив на смену по охране здания. Далее коллега подсудимого после получения табельного оружия попросил К. подержать его, чтобы застегнуть ремень. Подсудимый К. в свою очередь, взяв табельное оружие и игнорируя все правила пользования табельным оружием, начал раскачивать оружие вниз и вверх. В результате этих действий подсудимый по неосторожности выстрелил в голову стоящего напротив коллеги. Последний скончался на месте.





Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.





Суд признал К. виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 10 млн тенге морального ущерба и порядка 3,5 млн тенге материального ущерба.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.