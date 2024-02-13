В Генпрокуратуре рассказали о коррупционных схемах при вырубке и краже леса в Абайской области
Выявлено порядка 20 сокрытых фактов незаконной вырубки леса
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков на правительственном часе в мажилисе рассказал о расследовании коррупционных схем при незаконной порубке и краже леса в резервате "Семей орманы".
По словам Даулета Акылбекова, в ходе расследования природного пожара в Абайской области были подняты все уголовные дела за последние пять лет по фактам краж и незаконной вырубке леса, также были допрошены местные жители, представители "Семей орманы". В результате выявлено порядка 20 сокрытых фактов незаконной вырубки леса. Департаменту полиции было поручено провести расследование, сейчас в МВД следствие продолжается.
Касательно коррупционной схемы и связей правоохранительных органов с незаконной порубкой, по данному факту материалы были переданы в Антикор. Департамент Антикоррупционной службы с июля по конец декабря проводил следственные действия, однако подтвердить их коррупционный след не представляется возможным. В этой связи органами уголовного преследования буквально в конце декабря - начале января дело было прекращено и направлено в прокуратуру Абайской области. Законность и обоснованность в настоящее время проверяется", - рассказал представитель Генпрокуратуры.
Акылбеков также сообщил, что во время пожара система предупреждения не сработала.
Сама камера грозопеленгатора была в отключенном состоянии. Но, что самое главное, - было установлено, что сотрудник "Семей орманы" до 7 июня 2023 года проводил ремонтные работы, а именно замену аккумулятора. И в этот момент он отключил от сети сам грозопеленгатор и забыл включить. В последующем это было установлено. Кроме того, сам грозопеленгатор не сигнализирует о возникновении угрозы, то есть только фотокамера, информационная система реагирует только на дым и пыль, что также было установлено в ходе следствия", - рассказал Даулет Акылбеков.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную экосистему и унесший жизни 15 человек.
Ранее сообщалось, что в РК ежегодно происходит от 600 до 800 лесных пожаров.