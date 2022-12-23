23.12.2022, 00:01 5851
В Генпрокуратуру поступило заявление Владислава Челаха
Фото: wikipedia.org
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральную прокуратуру Казахстана поступило заявление Владислава Челаха, сообщил в ходе брифинга первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев.
Изучим дополнительно, потому что дело десятилетней давности. При необходимости он будет допрошен", - заявил он.
Ранее в СМИ сообщалось, что Владислав Челах обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс.
Напомним, 30 мая 2012 года на временный пограничный пост "Аргканкерген" в Алматинской области по истечении двух суток после утери связи был направлен дежурный дозор. По прибытии на временный пост пограничники обнаружили полностью сгоревшую казарму и хозпостройки.
Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила в обгоревшем казарменном помещении обугленные останки 13 человеческих тел. Недалеко от территории поста, у реки, было найдено еще одно обгоревшее тело пограничника, как установлено позже, часового. На территории охотничьей базы, которая расположена по соседству с постом, было обнаружено тело охранника охотхозяйства с огнестрельными ранениями.
4 июня 2012 года на чабанской зимовке в 24 километрах от "Аргканкергена" поисковой группой обнаружен и задержан единственный выживший на "Аргканкергене" пограничник, рядовой Владислав Челах. Он признался в убийстве 15 человек, но позже отказался от признания.
В декабре 2012 года суд приговорил Челаха к пожизненному заключению.
В 2015 году адвокат осужденного подал от его имени жалобу в Комитет ООН по правам человека.
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23.12.2022, 00:17 5321
В Кызылординской области полицейские нашли убившего лебедя живодера
Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году
Фото: Polisia.kz.
Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области установили 26-летнего жителя Сырдарьинского района, убившего лебедя, сообщает Polisia.kz.
В Сети появилось видео, на котором живодер заколол лебедя.
По данному видеоролику материал зарегистрирован в Книге учета информации отдела полиции Сырдарьинского района. В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксирован на видео", - проинформировали в полиции.
Также отмечается, что об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.
По результатам проверки действиям доставленного будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что застрелившего пару краснокнижных лебедей акмолинца задержали полицейские.
22.12.2022, 16:51 14516
Генпрокуратура завершает расследование январских событий в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура завершает расследования по январским событиям, заявил на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташибаев.
На сегодня осуждены 1249 человек. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания", - уточнил Ташибаев.
Он напомнил, что в суд дела направлены в отношении Карима Масимова и других руководителей КНБ. Они обвиняются в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти. Также в суде находится дело экс-министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти.
Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции города Алматы, Алматинской и Кызылординской областей (превышение власти). По пыткам нами завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД в городах Алматы и Талдыкоргане. По 17 из них дела уже направлены в суд", - проинформировал замгенпрокурора.
22.12.2022, 13:50 18651
В спальном районе Алматы задержали крупного наркодельца
В ходе личного обыска задержанного было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом
Фото: Polisia.kz
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Аксай во дворе жилых домов с поличным задержали крупного наркодельца, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что патрульный экипаж заметил молодого человека, который, завидев сотрудников полиции, пытался скрыться
Патрульные задержали подозрительного человека. Он признался, что имеет при себе наркотики. Следственно-оперативной группой УП Ауэзовского района в ходе личного обыска задержанного было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Сам задержанный уточнил, что в пакетиках - синтетическое наркотическое средство "скорость". Он также пояснил, что является распространителем зелья путем закладок в разных точках в города", - заявил командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Бауыржан Хантемиров.
По его словам, в настоящее время по изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.
Оперативными подразделениями будет установлен канал поставки и география распространения наркотиков в мегаполисе", - добавил Бауыржан Хантемиров.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
Ранее сообщалось, что в спальном районе Алматы в ходе спецоперации ликвидирован наркопритон.
22.12.2022, 09:48 23201
Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау
Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода
Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военно-следственные органы проводят досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Актауского гарнизона. Его подозревают в изнасиловании своей дочери.
Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и по части 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних), сообщает портал InAktau.kz.
В отношении указанного военнослужащего суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие факты совершения насилия военнослужащими над детьми в Мангистауской области не зарегистрированы. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщил заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев.
По неофициальным данным, подозреваемым - военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается еще она девочка, помладше, - ей удалось заснять происходящее на камеру, информирует издание.
По данным Министерства обороны Республики Казахстан, подозреваемого уволили из рядов Вооруженных сил задолго до случившегося.
Ранее в Актау в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы подозревался тренер по каратэ.
21.12.2022, 19:55 41116
В природном резервате "Ертіс орманы" выявлены многочисленные нарушения
Сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства
Фото: utv.ru
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области проведена проверка деятельности резервата "Ертіс орманы" по вопросу обеспечения пожарной безопасности, соблюдения лесного законодательства и принимаемых мер в сфере охраны, защиты, пользования лесным фондом, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что на протяжении 9 лет "Ертіс орманы" использует устаревший комплексный план организации и ведения лесного хозяйства (лесоустроительный проект), что привело к ненадлежащему государственному управлению лесным фондом. В ходе выборочного обхода территории "Ертіс орманы" прокурорами выявлена незаконная рубка в объеме 331 кубического метра, ущерб от которой составил 4,6 млн тенге (возбуждено 13 уголовных дел)", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлена незаконная заготовка древесины.
Лес вывозится на существующие пилорамы как на территории резервата, так и на сопредельной территории области Абай, тогда как в пределах охранной зоны запрещена установка распиловочных устройств. Ежегодно высаживая лесные культуры, "Ертіс орманы" не достигает планового показателя приживаемости в 70%. Фактически она составляет 30%-46%. Выделенные на эти цели бюджетные средства в размере 1,6 млрд использованы неэффективно", - заявили в прокуратуре.
Также, отметили в ведомстве, имеются существенные недостатки в материально-техническом обеспечении деятельности лесных хозяйств.
Изношенность техники составляет 75%. Острым остается вопрос отсутствия профильных специалистов. 69 работников (22%) не соответствует квалификационным требованиям, в том числе установлены факты использования подложных документов (дипломов) при трудоустройстве (возбуждено 2 уголовных дела). На должность государственных инспекторов "Ертіс орманы" назначаются лица, которые ранее привлекались за совершение уголовных правонарушений, в том числе по фактам кражи леса", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при наличии кредиторской задолженности в 42 млн тенге необоснованно выплачены премии в сумме 35,2 млн тенге
Кроме того, сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства, заявили в прокуратуре.
Древесные отходы уничтожаются в пожароопасный период. Подобные действия нанесли ущерб на сумму 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Результаты проверки 14 декабря рассмотрены на совместной коллегии прокуратур Павлодарской и Абайской областей.
Уполномоченным и правоохранительным органам поручено принять необходимые меры по улучшению качества и организации работы, а также сохранению и восстановлению уникального ленточного бора Прииртышья", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" произошел пожар.
21.12.2022, 18:26 45241
Генпрокуратура заявила о хищении более 43 млрд тенге при строительстве дорог в РК
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой". Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку восьми ПСД. Причем речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации "по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге", - цитирует zakon.kz сообщение пресс-службы.
Отмечается, что для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в 10 случаях применялись материалы, не соответствующие стандартам.
Чиновники закрывали глаза и на задолженности подрядчиков по невыполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге", - цитирует informburo.kz сообщение Генпрокуратуры.
Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы. Связаны они был с тем, что цена за услуги поставщика ТОО "Computer Vision Technologies" была завышена в три раза и составила 138,8 млрд тенге.
По всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием займется Антикоррупционная служба и АФМ. Нарушения, уточнили в Генпрокуратуре, принесли ущерб на сумму более 45 млрд тенге.
Прокуроры предотвратили потери бюджета на 24 млрд тенге и отменили итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport.
21.12.2022, 17:23 48746
Жителя столицы осудили за подготовку государственного переворота и теракта
Фото: pexels.com
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вступил в силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении жителя столицы, обвиняемого в подготовке государственного переворота и теракта. Апелляционной коллегией по уголовным делам суда Астаны приговор оставлен без изменения.
Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Как сообщили в пресс-службе суда города Астаны, 28 октября 2022 года районным судом № 2 Сарыаркинского района города Астана ему был вынесен обвинительный приговор.
Ш. изучал и слушал религиозные лекции проповедников, чья деятельность запрещена на территории РК вступившими в законную силу судебными актами. Ш., нарушая принятую присягу сотрудника органов внутренних дел, задался преступным умыслом, направленным на совершение насильственного захвата власти и изменения конституционного строя страны, стал искать единомышленников для собрания протестной массы людей, пропагандировал свои радикальные террористические идеи, призывая свидетелей участвовать в незаконном митинге 17 мая 2022 года в Астане, после чего совершить террористический акт в здании посольства иностранного государства и в здании государственного органа, спровоцировать массовые беспорядки, насильственным путем захватить власть в стране и установить шариат", - проинформировали в суде.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда. 13 декабря 2022 года апелляционной инстанцией приговор в отношении Ш. оставлен без изменений. Приговор суда вступил в законную силу", - заключили в суде.
21.12.2022, 15:44 47016
Нападавших на женщин серийных грабителей задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по горячим следам задержали двух серийных грабителей, которые нападали на женщин в вечернее время в центре города.
О нападении в полицию сообщила потерпевшая, сообщает Polisia.kz.
По словам девушки, вечером в микрорайоне Самал двое неизвестных выхватили из ее рук сотовый телефон. Сумма ущерба составила 330 тысяч тенге. Подозреваемых задержали по горячим следам.
После допроса и очной ставки парни дали признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и в процессуальном порядке возвращен владелице. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело", - сообщил начальник управления Медеуского района Ильяс Омирсериков.
По его словам, установлена причастность злоумышленников к 5 подобным ограблениям. Один из задержанных уже был судим за грабежи.
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