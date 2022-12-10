В ГК "Правительство для граждан" прокомментировали сообщение Антикора о незаконной регистрации автомобилей

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В процессе регистрации транспортных средств госкорпорация является только принимающей стороной
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В госкорпорации "Правительство для граждан" ответили на сообщение Антикоррупционной службы о том, что ГК и еще несколько человек занимались нелегальной постановкой на учет авто, ввезенных из-за рубежа, без уплаты сборов и платежей.
Как сообщает директор филиала госкорпорации по городу Астане Мади Саданов, в процессе регистрации транспортных средств госкорпорация является только принимающей стороной.
Сотрудники спецЦОНов осуществляют прием документов и формируют заявки в государственный орган согласно единому порядку регистрации. После чего электронные заявления поступают на рассмотрение в процессинговый центр департамента полиции, где уполномоченные работники проверяют владельца и транспортное средство на предмет нахождения их в розыске (ограничения, обременения), сверяют сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения и принимают решение об утверждении заявки или отказе в оказании государственной услуги, сервисный центр "WEB-модуль" также находится в ведении департамента полиции", - пояснили в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что сотрудники госкорпорации ответственны только за прием полного пакета документов, но не осуществляют правовой анализ для определения их подлинности.
Таким образом, документы от услугополучателей были приняты госкорпорацией согласно правилам государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, в полном пакете документов, с осуществлением идентификации личности владельцев, а сотрудники государственного органа ответственны за утверждение заявок и проверку их на законность", - добавили в "Правительстве для граждан".
Ранее в Антикоре сообщили о пресечении деятельности ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. По информации ведомства, группировка состояла из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц.