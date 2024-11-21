В хищении 3,7 млн тенге подозреваются должностные лица отдела образования в Туркестанской области

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Туркестан. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица отдела образования Шардаринского района подозреваются в хищении более 3,7 млн тенге, - Должностные лица отдела образования Шардаринского района подозреваются в хищении более 3,7 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.





Устойчивая организованная группа из 12 участников, в том числе руководители отдела и их подчиненные бухгалтеры, подозреваются в хищении бюджетных средств в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим в сфере образования физическим лицам, а также на свои личные счета", - рассказали в Антикоре.





Государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.





Принятыми мерами ущерб был возмещен и наложен арест на имущество на общую сумму 639,8 млн тенге.





В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования.





В ведомстве подытожили, что наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы. В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания.





Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге.



