20.11.2024, 15:55 32296
В хищении 3,7 млн тенге подозреваются должностные лица отдела образования в Туркестанской области
Уголовное дело направлено в прокуратуру
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Туркестан. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица отдела образования Шардаринского района подозреваются в хищении более 3,7 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.
Устойчивая организованная группа из 12 участников, в том числе руководители отдела и их подчиненные бухгалтеры, подозреваются в хищении бюджетных средств в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим в сфере образования физическим лицам, а также на свои личные счета", - рассказали в Антикоре.
Государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Принятыми мерами ущерб был возмещен и наложен арест на имущество на общую сумму 639,8 млн тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования.
В ведомстве подытожили, что наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы. В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания.
Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге.
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21.11.2024, 14:08 11
Подробности по делу о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды рассказал глава МВД
По пяти делам из девяти расследование завершено
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о ходе расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде.
Глава МВД в кулуарах сената сообщил, что из девяти уголовных дел расследование по пяти делам уже завершено. В производстве остается еще несколько дел.
По окончании все материалы будут направлены в суд, который поставит точку", - сказал Саденов.
Он также отметил, что число фигурантов дела не изменилось, их по прежнему остается 13.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.
Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.
21.11.2024, 12:41 3386
Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане
Через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ
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Жезказган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жезказгане в ходе мониторинга социальных сетей выявлено 200 Telegram-каналов, созданных с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры области Улытау.
Посредством информационной системы "Кибернадзор" указанные наркосайты заблокированы, работа в данном направлении ведется на постоянной основе", - заявили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане ликвидировали ОПГ, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов. В Астане и Алматы задержаны 14 членов преступной группы.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
21.11.2024, 11:27 4876
Львенка пытались продать в Шымкенте
Проводятся следственные мероприятия
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.
21.11.2024, 11:06 6061
Производили и продавали синтетические наркотики: крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов, сообщает Polisia.kz.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ.
Указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. В том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
21.11.2024, 09:58 8821
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней
Фото: скриншот из видео
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней. После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадили несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехали в сельскую местность. По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего ее убийство, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.
В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске", - отметили в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
21.11.2024, 09:28 9781
В Алматы осудили руководителя городской центральной таможенной лаборатории
Фото: pexels.com
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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом Алматы осуждены руководитель городской центральной таможенной лаборатории и главный специалист, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов. Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, этим же приговором за дачу взятки указанным должностным лицам оштрафованы три таможенных брокера.
Судебный акт не вступил в законную силу.
20.11.2024, 20:08 26996
В Уральске "заминировали" школу
Фото: depositphotos.com
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Уральск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городских мессенджерах появилось сообщение, что у школы № 13 стоят патрульные машины и скорая. В родительских чатах пересылают сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать, сообщает портал "Мой город".
Как выяснилось, 20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы.
Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников", - пояснили в департаменте полиции ЗКО.
Напомним, в Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек.
20.11.2024, 18:20 30906
Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций
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Атырау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Атырау взыскал два млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам, имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту. В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге", - добавили в суде.
По данным СМИ, экс-генеральный директор АНПЗ - Мурат Досмуратов.
Напомним, в январе полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия были прекращены.
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