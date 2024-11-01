31.10.2024, 11:36 31691
Похитившего более 200 млн тенге школьного бухгалтера осудили в Актобе
Фото: Depositphotos
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Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Прокуратура установила, что бухгалтер Г., используя свое служебное положение, в период с 2019 по 2024 год присвоил бюджетные средства, выделенные для нужд школы в сумме более 230 млн тенге.
Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, двойных отпускных.
Действия бухгалтера Г. квалифицированы по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", - сообщили в ведомстве.
Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 7 лет.
Кызылординской области оглашен приговор в отношении 9 лиц, виновных в хищении более 200 млн тенге бюджетных средств, сообщили в областной прокуратуре.
Ранее в Кызылординской области вынесли приговор чиновникам отдела образования Жанакорганского района, которые незаконно перечисляли деньги на счета лиц, не работающих в системе образования.
В Актюбинской области главы спортшкол проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах и приобретали на них авиабилеты по завышенным ценам.
В Туркестанской области к уголовной ответственности привлекли 17 лиц из сферы образования. Их подозревают в хищении более 2 млрд тенге.
Ранее 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана признали виновными в деле о миллиардных хищениях.
В июле прошлого года глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер в Казахстане.
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31.10.2024, 17:25 20516
Напавшего на водителя автобуса в Шымкенте приговорили к четырем годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента приговорил напавшего в состоянии алкогольного опьянения на водителя автобуса к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимый П. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного часть 2 статьи 351 УК (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) ему назначено 4 года лишения свободы", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый в августе 2024 года в городе Шымкенте, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес один удар в лицо водителю автобуса.
От его противоправных действий водитель автобуса произвел резкое торможение автобуса. В результате внезапной остановки автобуса стоявшая на тот момент у выхода автобуса пассажир получила телесные повреждения, вследствие чего она скончалась", - добавили в суде.
Напомним, трагедия произошла в жилом массиве Сайрам в городском автобусе № 148.
Ранее нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау. В 2023 году нападение на водителя автобуса в Алматы привело к страшной трагедии - погибли три человека, несколько были травмированы. Инцидент произошел вечером 22 декабря 2023 года близ ГКБ № 7. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
В апреле напавшего на водителя дебошира приговорили к восьми годам лишения свободы.
31.10.2024, 14:26 25691
Гибель 46 горняков и розыск Ардана и Султанбекова: замгенпрокурора прокомментировал следствие по громким делам
Подозреваемые по делу о хищении при строительстве LRT находятся в международном розыске
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Галымжан Койгелдиев прокомментировал ход следствия по делу о гибели горняков в карагандинской шахте имени Костенко, передает корреспондент агентства.
46 горняков погибли. Сейчас 10 человек, если не ошибаюсь, находятся под следствием", - сказал заместитель генпрокурора.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
Койгелдиев также высказался о подозреваемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве LRT в Астане, речь про Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
Этот человек находится в розыске, как только мы установим их местонахождение, все делается через Интерпол, мы отправим экстрадиционный запрос. Вы поймите правильно, мы некоторых скрывающихся за рубежом граждан быстро разыскиваем и экстрадируем, а по другим работа может растянуться на год, два, три. Это правда. Но мы не останавливаемся. Тот, кто скрывается за рубежом от правосудия, рано или поздно будет найден, возвращен в страну и понесет наказание", - сказал спикер.
31.10.2024, 13:54 26846
В Генпрокуратуре попросили "не мусолить" истории о преступлениях против детей
Дела по всем случаям детских преступлений находятся на контроле у генерального прокурора Казахстана
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев предложил журналистам меньше рассказывать о резонансных преступлениях, совершенных в отношении детей, передает корреспондент агентства.
Обстоятельства, связанные с этими преступлениями, носят сугубо тонкий характер. Честно говоря, господа журналисты, я хотел бы предложить эти вопросы не мусолить и сильно это не обсуждать в общественном пространстве. Следствие будет нацелено на то, чтобы довести дело до логичного конца", - сказал Галымжан Койгелдиев.
По его словам, дела по всем случаям детских преступлений находятся на контроле у генерального прокурора Казахстана.
Я могу это с уверенностью сказать, потому что это мы видим ежедневно. Служба, которая ведет этот процесс, практически ежедневно докладывает генпрокурору по всем обстоятельствам, которые касаются преступлений по несовершеннолетним", - заверил Койгелдиев.
Ранее замгенпрокурора прокомментировал дело об убийстве 16-летнего Шерзата Полата.
31.10.2024, 11:40 30191
Ущерб свыше 2 млрд тенге: КНБ раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов ОПГ в нескольких городах и регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Казахстана раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов преступной группы в нескольких городах и регионах страны.
В городах Астане, Алматы и Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях (...) была реализована специальная операция по задержанию членов преступной группы. В результате мероприятий были задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ. Доставлены для разбирательства 38 их преступных связей. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что в отношении задержанных лиц проводятся необходимые следственные действия, устанавливается их причастность к иным преступлениям.
Объекты заинтересованности создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых автомобилей и товарно-материальных ценностей. Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишения свободы так называемый колл-центр. Потенциальные жертвы находились в Сети среди лиц, которым требовались услуги грузоперевозки автомашин и различных товаров. Далее с ними заключался фиктивный договор. После получения имущества жертвы, для так называемой транспортировки, оно похищалось членами ОПГ, находящимися на свободе", - пояснили в пресс-службе.
По данным КНБ, группировка имела четкую иерархию и распределение ролей.
На краденых автомобилях переделывались вин-коды и они в последующем вывозились за пределы Казахстана или сбывались на территории страны по подложным документам. Товары реализовывали через преступные связи, имевшие налаженные каналы сбыта похищенного имущества. Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, на постоянной основе пополнявший личные счета участников в банках второго уровня, и соблюдавший при этом повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем денежные средства, кроме личных нужд, использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах. На стадии оперативной разработки КНБ задокументировано причастность членов группировки к нескольким эпизодам краж, выявлены их пособники в девяти регионах страны", - сообщили в комитете.
Также было установлено, что в производстве департаментов полиции по городу Алматы и Алматинской области имелось более 30 уголовных дел по фактам хищений, совершенных схожим способом.
Установлено, что к совершению 24 эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности гражданам оценивается в более чем 2 млрд тенге В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее в нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.
31.10.2024, 11:10 32651
Анаболики и стероиды под видом витаминов перевозили через границу Казахстана в США и Европу
В настоящее время проводится досудебное расследование
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Анаболики и стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, под видом витаминов перевозили через границу Казахстана в Соединенные Штаты Америки и Европу, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека", - проинформировали в агентстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств.
Обнаружены и изъяты 206 тысяч ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ. Указанные граждане задержаны, в отношении них судом применена мера пресечения "домашний арест". В настоящее время проводится досудебное расследование", - добавили в АФМ.
Ранее крупную партию героина пытались ввезти в Казахстан из Ирана под видом бытовых товаров.
30.10.2024, 18:54 51621
В Актобе шестеро парней получили сроки за массовую драку и поножовщину
Виновные получили от 4 до 18 лет
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Актобе. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 января 2024 года перед магазином "Алмаз", расположенном в поселке Кызылжар, произошла групповая драка между парнями из села Акжар и села Кызылжар, сообщает пресс-служба суда Актобе.
Во время драки Ұ. и М. ножом нанесли тяжкие телесные повреждения несовершеннолетнему О. с повреждением артерии. От полученных повреждений, острой кровопотери потерпевший скончался в больнице. Также Ұ. нанес удар ножом потерпевшему Ғ. в спину. В результате своевременного оказания медицинской помощи Ғ. остался жив.
К. ножом нанес один удар в руку потерпевшего Ш. Т., К., А. в ходе драки с применением ножа избили потерпевших Ғ., Ш., С.
Приговором суда К., Т., К., А. признаны виновными, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.
Ұ. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы, по совокупности преступлений окончательно назначено 18 лет.
М. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
30.10.2024, 18:32 51011
Тело новорожденного нашли Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном здании в одном из сел Алматинской области, передает корреспондент агентства.
По факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу", - сообщили в департаменте полиции региона.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Сети появилась информация о страшной находке. По данным телеграм-канала "Мой Алматы", метрового младенца нашли 29 октября в селе Шелек Енбекшиказахского в заброшенном здании.
Напомним, в середине октября новорожденного ребенка нашли в горящем мусорном контейнере в Семее.
30.10.2024, 16:00 44271
Детей-инвалидов избивали в психоневрологическом центре в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре воспитатель детского психоневрологического центра неоднократно наносила побои детям с тяжелыми патологиями, сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
При просмотре видео с камер наблюдения КГУ "Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг" выявлены неоднократные факты побоев несовершеннолетних воспитателем.
Это дети с психоневрологическими патологиями, которые по состоянию здоровья находятся в беспомощном состоянии и нуждаются в постоянном уходе",- уточнили в ведомстве.
По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников центра начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса РК "Истязание".
Напомним, в Абайской области страдающих психическими заболеваниями эксплуатировали на строительных работах. В Кызылорде ребенок-инвалид семь лет не получал положенную помощь из-за халатности врачей поликлиники.
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