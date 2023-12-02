В Туркестанской области бухгалтеров районных отделов образования подозревают в хищении более 2 млрд тенге

К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования региона, 4 из них взяты под стражу

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Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе, - Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе, сообщает пресс-служба Антикора.





По версии следствия, подозреваемые с 2020 по 2023 год путем перечисления денег на счета лиц, не работающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.





К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, 4 из них взяты под стражу.





В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и деньги фигурантов уголовных дел.



