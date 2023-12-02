В Улытауской области осудили бухгалтеров больницы за хищения

Бухгалтеры незаконно перечислили 5,1 млн тенге лицам, фактически не работавшим в больнице

Рассказать друзьям

Жезказган. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Каражала Улытауской области выявлены факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем, - Прокуратурой города Каражала Улытауской области выявлены факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Бухгалтеры медицинского учреждения Б. и Т. в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге лицам, фактически не работавшим в больнице. В дальнейшем похищенные средства присвоены бухгалтерами.





По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).





Приговором Каражалского городского суда (вступил в законную силу) бухгалтеры признаны виновными и им назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 3 года 6 месяцев.





В настоящее время возбуждено исполнительное производство, принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.





Ранее по результатам прокурорской проверки в рамках программы бесплатных кружков и секция для детей "АртСпорт" начато 5 уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей, общий ущерб государству составил более 16 млн тенге.



