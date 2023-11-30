Хищения на сумму более 270 млн тенге выявили в Казпочте

Всего по делу было совершенно 12 сделок купли-продажи и дарения в отношении новорожденных детей

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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор в отношении семи лиц, занимавшихся торговлей новорожденными детьми, оставили в силе, - Приговор в отношении семи лиц, занимавшихся торговлей новорожденными детьми, оставили в силе, сообщает пресс-служба суда.





Ранее приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении несовершеннолетних детей в составе преступной группы, создании и руководстве организованной группой и неоднократном изготовлении поддельных документов.





С 2018 года по март 2022 года А.(бывшая работница ЗАГСа) самостоятельно совершила четыре эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми. Она создала преступную группу, в которую вошли С., Е. и неустановленная женщина Э.





В обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и Э. входили переговоры и поиски людей, готовых отказаться от своих новорожденных детей и желающих купить новорожденных для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А. Г., Б., М. и Н. участвовали каждый по одному и не входили в преступную группу.





Всего по делу было совершенно 12 сделок купли-продажи и дарения в отношении новорожденных детей.





Кроме того, Б. обвинялся в хищении денег путем обманного оформлении кредита на сумму около 1 000 000 тенге на имя потерпевшей.





В местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей согласно действующему законодательству.



