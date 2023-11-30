Хищения на 16 млн тенге в рамках "АртСпорт" выявлены в Акмолинской области

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Кокшетау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам прокурорской проверки в рамках программы бесплатных кружков и секция для детей "АртСпорт" начато 5 уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей, общий ущерб государству составил более 16 млн тенге, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.





Как рассказали в областной прокуратуре, в городе Ерейментау предприниматель открыл секции по настольному теннису и шахматам, а также кружки по игре на домбре и танцам. При этом занятия по шахматам и игре на домбре фактически не проводились, а количество детей, посещающих остальные секции, завышалось. Общая сумма похищенных бюджетных средств составила 6 млн тенге.





Приговором суда недобросовестный предприниматель осужден к 3,5 года ограничения свободы. Причиненный государству материальный ущерб возмещен, договор расторгнут.





Другой пример: один из предпринимателей Кокшетау зарегистрировал секции по волейболу и настольному теннису. В обеих секциях числились одни и те же дети, при этом фактически ходили только на волейбол, занятия по теннису не велись, однако табелировались, за что предприниматель получал бюджетные деньги. За 6 месяцев он присвоил более 1 млн тенге. Уголовное дело прекращено по нереабилитрующим основаниям, ущерб возмещен, договор с данным предпринимателем расторгнут", - рассказали в ведомстве.





Ранее сообщалось, что поставщик услуг по программе "АртСпорт" в Алматы признана виновной в хищении бюджетных средств.





Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.





По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.





Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.





После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, сообщает "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе.