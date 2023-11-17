Поставщик услуг по программе "Артспорт" в Алматы признана виновной в хищении бюджетных средств

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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алмалинского района установлен факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков в рамках программы "Артспорт", - Прокуратурой Алмалинского района установлен факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков в рамках программы "Артспорт", сообщили в прокуратуре Алматы.





Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ", - сказано в сообщении ведомства.





По данному факту 30 мая прокуратурой района начато досудебное расследование в отношении директора клуба по факту хищения бюджетных средств. Приговором суда поставщик признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.





В ведомстве также отметили, что параллельно была проведена проверка по вопросу соблюдения спортивными клубами и культурными кружками налогового законодательства.





Выяснилось, что отдельными поставщиками в период действия программы "Артспорт" не осуществлена постановка в качестве плательщиков налога НДС.





Прокуратурой в департамент государственных доходов внесен акт надзора, по результатам поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 млн тенге. Штрафы оплачены", - заключили в прокуратуре.





Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "Артспорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.





По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.





Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "Артспорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.





После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, сообщает "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе.