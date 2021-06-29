В Караганде отыскали владельца захороненного в парке льва

КАРАГАНДА. 28 ИЮНЯ - Полиция Караганды установила личность владельца льва, останки которого были обнаружены в Центральном парке города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По сообщению департамента полиции Карагандинской области, владельцем животного оказался 45-летний житель города. Сейчас по этому делу ведётся расследование, сообщает Telegram-канал Ekaraganda

Как отмечено в информации, в редакцию ekaraganda.kz обратилось много неравнодушных карагандинцев, которые заверяют, что лично знают, кому принадлежало животное.

По их словам, этот лев находился в одном из контактных зоопарков города, ему было всего 9 месяцев, а звали его Алекс. Обратившиеся сообщили, что знают об этом не понаслышке, ведь сами работали в этом контактном зоопарке, но были вынуждены уйти незадолго до того, как узнали о трагедии", - говорится в материале.





Напомним, 25 июня на территории Центрального парка Караганды обнаружено захоронение льва . По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).





Напомним, в феврале министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время отчетной встречи перед отраслевым общественным советом поддержал предложение принять меры по упразднению контактных зоопарков

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