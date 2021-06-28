В карагандинском парке обнаружили мертвого льва

КАРАГАНДА. 25 ИЮНЯ - 25 июня на территории Центрального парка обнаружено захоронение льва, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В последнее время все чаще появляются сообщения о казахстанцах, содержащих львов. К примеру, в феврале в Алматинской области мужчина в крестьянском хозяйстве содержал льва. В январе в Шымкенте на видео засняли львенка в гостинице. В июле 2020 года лев сбежал из частного дома в Актау. Неравнодушные граждане пытались пристроить хищника в цирки или зоопарки. Также сообщалось, что, если не найдут животному новый приют, его придется усыпить. Позже стало известно, что частный международный фонд Snow Leopard Foundation готов построить вольер для льва Симбы в алматинском зоопарке.

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