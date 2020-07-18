Лев из Актау прибыл в Алматы

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Лев Симба благополучно прилетел на самолете в Алматы. Теперь его ждет двухнедельный карантин. Об этом сообщил директор Алматинского зоопарка Ерлан Еркинбаев на своей странице в Instagram, передает Kazakhstan Today.

Директор зоопарка устроил опрос среди горожан о том, какой вольер построить для льва, пока он находится на изоляции.

Симба благополучно прилетел в Алматы! Пока он будет принимать карантинные мероприятия, мы проектируем дом для него! @snowleopard_kz выбирает наиболее быстрое и комфортное решение. Что лучше использовать, экспозиционное стекло или красивую современную сетку?" - написал Еркинбаев.

Пользователи сети приняли активное участие в обсуждении вольера. Мнения разделились. Многие высказались за сетку. Однако нашлись и те, кто предлагал стеклянный вольер, аргументируя это тем, что так посетители зоопарка не смогут покормить животное.

Лучше стекло, так как у нас много неграмотных и отсталых людей, которые не понимают, что кормить животных в зоопарке запрещено (а где можно, там продают для них корм. пример - бегемот)", - написал один из пользователей.

Напомним, лев сбежал из частного дома в Актау. Неравнодушные граждане пытались пристроить хищника в цирки или зоопарки. Также сообщалось, что, если не найдут животному новый приют, его придется усыпить. Позже стало известно, что частный международный фонд Snow Leopard Foundation готов построить вольер для льва Симбы в алматинском зоопарке.

Сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с ветеринарами Алматинского зоопарка доставили льва на самолете в специальном ящике.

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