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Snow Leopard Foundation готов построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке

08.07.2020, 13:47 6724
Snow Leopard Foundation готов построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке
Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Частный международный фонд "Snow Leopard Foundation" сообщил о готовности построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке, сообщили в фонде, передает Kazakhstan Today.
 
Основатель фонда "Snow Leopard Foundation" Нурали Алиев, прочитав из средств массовой информации о судьбе льва Симбы в Мангистауской области и ситуации, сложившейся вокруг зверя, выступил с инициативой спасти его, профинансировав строительство отдельного вольера для Симбы в зоопарке Алматы.
 
Также "Snow Leopard Foundation" выражает огромную благодарность акиму города Актау Нурдаулету Килыбаю за оперативное сотрудничество по данному вопросу.
 
Напомним, в Актау две недели назад из частного дома сбежал лев Симба. Неравнодушные граждане пытались пристроить хищника в цирки или зоопарки. Также сообщалось, что, если не найдут животному новый приют, его придется усыпить.
 

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