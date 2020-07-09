Snow Leopard Foundation готов построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Частный международный фонд "Snow Leopard Foundation" сообщил о готовности построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке, сообщили в фонде, передает Kazakhstan Today.

Основатель фонда "Snow Leopard Foundation" Нурали Алиев, прочитав из средств массовой информации о судьбе льва Симбы в Мангистауской области и ситуации, сложившейся вокруг зверя, выступил с инициативой спасти его, профинансировав строительство отдельного вольера для Симбы в зоопарке Алматы.

Также "Snow Leopard Foundation" выражает огромную благодарность акиму города Актау Нурдаулету Килыбаю за оперативное сотрудничество по данному вопросу.

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