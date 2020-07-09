Snow Leopard Foundation готов построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке

Основатель фонда "Snow Leopard Foundation" Нурали Алиев, прочитав из средств массовой информации о судьбе льва Симбы в Мангистауской области и ситуации, сложившейся вокруг зверя, выступил с инициативой спасти его, профинансировав строительство отдельного вольера для Симбы в зоопарке Алматы.
Также "Snow Leopard Foundation" выражает огромную благодарность акиму города Актау Нурдаулету Килыбаю за оперативное сотрудничество по данному вопросу.
Напомним, в Актау две недели назад из частного дома сбежал лев Симба. Неравнодушные граждане пытались пристроить хищника в цирки или зоопарки. Также сообщалось, что, если не найдут животному новый приют, его придется усыпить.
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