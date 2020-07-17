Актау. 16 июля. Kazakhstan Today - Льва Симбу сегодня доставят из Актау в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно ветеринарами Алматинского зоопарка направились в аэропорт Актау. Лев по кличке Симба будет доставлен сегодня в Алматы с дальнейшей передачей в зоопарк города", - сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Он отметил, что лев чувствует себя хорошо. Его разместили в специальном ящике.

Перевозка льва осуществляется силами Центра переселения диких животных РГКП "ПО "Охотзоопром". Сотрудники Центра сделали вот такой удобный ящик для зверя", - написал Дилдахмет.

Сообщается, что к вечеру лев будет в Алматы. Там его встретят сотрудники Центра переселения диких животных Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и зоопарка.





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