Льва Симбу сегодня доставят из Актау в Алматы

Сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно ветеринарами Алматинского зоопарка направились в аэропорт Актау. Лев по кличке Симба будет доставлен сегодня в Алматы с дальнейшей передачей в зоопарк города", - сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
Он отметил, что лев чувствует себя хорошо. Его разместили в специальном ящике.
Перевозка льва осуществляется силами Центра переселения диких животных РГКП "ПО "Охотзоопром". Сотрудники Центра сделали вот такой удобный ящик для зверя", - написал Дилдахмет.
Сообщается, что к вечеру лев будет в Алматы. Там его встретят сотрудники Центра переселения диких животных Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и зоопарка.
Напомним, лев сбежал из частного дома в Актау. Неравнодушные граждане пытались пристроить хищника в цирки или зоопарки. Также сообщалось, что, если не найдут животному новый приют, его придется усыпить. Позже стало известно, что частный международный фонд "Snow Leopard Foundation" готов построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке.
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