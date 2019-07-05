Система Orphus

В Караганде разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

04.07.2019, 09:36 73090
В Караганде разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Караганда. 4 июля. Kazakhstan Today - Полиция Караганды разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении, передает Kazakhstan Today.
 

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления сотрудниками Центрального отдела полиции управления полиции Караганды разыскивается гражданин Кожабаев Жанат Кенжеевич, 1977 года рождения. Приметы: рост 180-185 сантиметров, волосы черные, глаза карие, стрижка короткая", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

 
Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8 (7212) 51-06-91, 8 (7212) 40-78-48 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
 
Напомним, ранее в одном из крестьянских хозяйств Алматинской области полицейские задержали находящегося в розыске 29-летнего виновника смертельного ДТП. В другом случае на отдаленном отгонном участке в этой же области обнаружили подозреваемого в изнасиловании, который скрывался от следствия более полугода.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая