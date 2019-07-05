В Караганде разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

Караганда. 4 июля. Kazakhstan Today - Полиция Караганды разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении, передает Kazakhstan Today.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления сотрудниками Центрального отдела полиции управления полиции Караганды разыскивается гражданин Кожабаев Жанат Кенжеевич, 1977 года рождения. Приметы: рост 180-185 сантиметров, волосы черные, глаза карие, стрижка короткая", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8 (7212) 51-06-91, 8 (7212) 40-78-48 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

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