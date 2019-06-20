Подозреваемый в изнасиловании скрывался на отгонном участке в Алматинской области

Талдыкорган. 19 июня. Kazakhstan Today - Подозреваемый в изнасиловании, который более полугода находился в розыске, скрывался на отдаленном отгонном участке в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

31-летний задержанный подозревается в изнасиловании 35-летней жительницы города Сарканда, которая обратилась в полицию с официальным заявлением. Во время досудебного расследования подозреваемый, находившийся под подпиской о невыезде, подался в бега. На днях его местонахождение было установлено на отдаленном отгонном участке, расположенном в степной зоне. Вчера он был задержан и доставлен в районный отдел полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В полиции уточнили, что подозреваемый разыскивался с декабря 2018 года. Он был задержан полицейскими Саркандского района и помещен под стражу.

Материалы расследования направлены в суд.

Напомним, представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами. По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.

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