В Караганде вор украл гараж

Постановлением суда двух мужчин признали виновными по статье 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции) и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 58 345 тенге с каждого.

Согласно экспертизе, аудиозаписи и лекции, размещенные в соцсетях содержат пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, а также призывали к нарушению целостности страны и подрыву безопасности государства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных фактов мошенничества.

В Туркестане в полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что неизвестные лица незаконно оформили на ее имя кредит на крупную сумму. Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Мошенничество".

УРАЛЬСК. 8 ОКТЯБРЯ - В Уральске извращенец несколько лет насиловал родную дочь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Родной отец насиловал свою дочь в Уральске. Когда педофил попался, заявил, что перепутал ее с женой. Но материалы следствия показывают, что ужасы девочка терпела несколько лет, сообщает AstanaTV

В сфере половой неприкосновенности наблюдается рост на 30%. Недавно мы зарегистрировали уголовное дело в отношении несовершеннолетней, где родной отец в течение длительного времени совершал сексуальные действия в отношении родной дочери. Перепутал, говорит, со своей женой", - рассказала старший инспектор ювенальной полиции Уральска Мадина Куспанова.





Полицейские отмечают, что в этом году количество детей, пострадавших от изнасилования, выросло на треть. Есть случаи, когда матери принимают сторону отца, а не пострадавшего ребенка.





В сюжете телеканала рассказывается о жизни девочки из многодетной семьи, которая превратилась в ад. Уже два года ее бьют и унижают родная мать и отчим. Подросток устала терпеть издевательства и ушла из дома. Когда ее нашли полицейские, она наотрез отказалась возвращаться и попросила определить ее в детский дом, иначе грозилась лишить себя жизни. Сейчас стражи порядка следят за этой семьей.

Вот так, вот так бил. Мама говорит: "Умри, если хочешь, мне абсолютно пофиг, умри". Потом я хотела умереть, но каким-то образом не смогла себя убить. Я хочу умереть, но не могу. Плачу, плачу и все", - говорит пострадавшая.

В этом году в Уральске открыли службу психологической помощи, куда могут обращаться несовершеннолетние. Психологи, работающие с пострадавшими, рассказывают: как правило, дети не могут рассчитывать на помощь даже самых близких людей. Еще ужаснее, что жизни им ломают именно родные.

Жертвы насилия в будущем сталкиваются с психологическими проблемами, говорят специалисты.

Потому что они были в таких условиях, когда оказывалось очень сильное давление. И оно приводит к внутренним психологическим необратимым процессам. В самом тяжелом случае это может привести к шизофрении", - пояснила психолог-консультант Светлана Кужбанова.

Протестуя против невыносимых условий или непонимания, дети бегут из дома или совершают суицид. Если в прошлом году в области было одно самоубийство, в этом году наложить на себя руки попытались 15 подростков. Двое довели начатое до конца.



