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У жителя Петропавловска украли гараж

19.11.2020 7588
У жителя Петропавловска украли гараж
Петропавловск. 19 ноября. Kazakhstan Today - Владелец гаража узнал о случившемся от соседей и после этого обратился в полицию, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Петропавловск.news, гараж вывезли на грузовом автомобиле, оснащенном краном-манипулятором. Воры действовали уверенно, а потому соседи по гаражу были убеждены, что металлический бокс продан и его транспортируют на новое место. 
 
Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый петропавловец, 1987 года рождения. Выяснилось, что он нанял грузовик с краном, после чего гараж был вывезен и сдан как цветной металл, на один из пунктов приема металла на окраине города, за 130 тысяч тенге. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемый отпущен с обязательством о явке.
 
8 ноября в Жезказгане двое мужчин пытались украсть рельсы.
 
3 ноября транспортные полицейские установили и задержали пятерых жителей Павлодара за кражу 32 тонн алюминия на общую сумму 40 миллионов тенге.
 

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