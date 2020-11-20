У жителя Петропавловска украли гараж

Петропавловск. 19 ноября. Kazakhstan Today - Владелец гаража узнал о случившемся от соседей и после этого обратился в полицию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , гараж вывезли на грузовом автомобиле, оснащенном краном-манипулятором. Воры действовали уверенно, а потому соседи по гаражу были убеждены, что металлический бокс продан и его транспортируют на новое место.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый петропавловец, 1987 года рождения. Выяснилось, что он нанял грузовик с краном, после чего гараж был вывезен и сдан как цветной металл, на один из пунктов приема металла на окраине города, за 130 тысяч тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемый отпущен с обязательством о явке.

8 ноября в Жезказгане двое мужчин пытались украсть рельсы.

3 ноября транспортные полицейские установили и задержали пятерых жителей Павлодара за кражу 32 тонн алюминия на общую сумму 40 миллионов тенге.

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