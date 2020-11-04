Кражу аллюминия на 40 млн тенге раскрыли в Павлодаре

Павлодар. 3 ноября. Kazakhstan Today - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали пятерых жителей Павлодара за кражу 32 тонн алюминия на общую сумму 40 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Летом этого года поступило заявление от представителя одного из казахстанских предприятий о краже более 32 тонн груза "алюминий" из подвижного состава", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

26 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали пятерых жителей Павлодара за кражу в крупном размере. Выяснилось, что четверо из подозреваемых - работники железнодорожной охраны, а один - скупщик груза, сообщает "Павлодар-онлайн"

Задержанные дали признательные показания о причастности к этому преступлению.





Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания отдела полиции, двоим избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Вещественные доказательства изъяты.

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража, совершенная неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство".

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