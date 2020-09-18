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В Караганде задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды

17.09.2020, 15:54 5104
В Караганде задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды
Караганда. 17 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Караганды задержали женщину, подозреваемую в создании финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today.
 
16 сентября в управление полиции Караганды поступило заявление от 27-летнего жителя города. По его словам, он вложил в "дело" 9 млн тенге. Однако он не смог ни получить дивиденды, ни вернуть вложенные деньги.
 
Он рассказал, что руководителями фирмы являются две женщины 58 лет и 51 года, также 24-летний мужчина. 
 
Сотрудники полиции задержали 58-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество". 
 
Ведется расследование. В настоящее время полицейские разыскивают других подозреваемых.

 

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