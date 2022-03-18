В Караганде задержан преступник, нападавший на женщин

КАРАГАНДА. 17 МАРТА - В Караганде задержали подозреваемого, нападавшего на женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 марта в центр оперативного управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что возле одной из общеобразовательных школ неизвестный напал на 14-летнюю ученицу. Потерпевшая рассказала, что, когда она шла на занятия, возле учебного заведения на нее сзади напал неизвестный. Он ударил ученицу и скрылся.
Была создана отдельная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 30-летнего жителя Темиртау. Во время досудебного расследования была установлена причастность подозреваемого еще к трем нападениям на женщин. Злоумышленник приезжал в Караганду и выслеживал на улицах одиноко следовавших представительниц слабого пола, после чего избивал их и скрывался. При этом его не интересовали ценности, которые были у потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.