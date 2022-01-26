В Караганде задержаны участники дерзкого разбойного нападения на дом бизнесмена

АКТАУ. 26 ЯНВАРЯ - В Актау осудили организатора финансовой пирамиды и нотариуса, которая оформляла мошеннические сделки. Подельники меньше чем за год обманули вкладчиков на 3 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В суд подали сразу 642 человека. Подсудимые должны потерпевшим разные суммы: одним десятки тысяч, другим миллионы. Лишь около 30 пострадавших смогли вернуть свои машины до того, как мошенники их продали, сообщает телеканал КТК

Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет. Суд учел наличие у обоих несовершеннолетних детей. Причем организатор воспитывает ребенка один. А у его подельницы-нотариуса трое детей.

Третий и самый главный фигурант уголовного дела - создатель финансовой пирамиды - до сих пор в международном розыске. В отношении него возбуждено отдельное дело.

Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам.

ТОО "Капитал плюс" именно были, существовал на территории Мангистауской области с ноября месяца 19-го года по февраль 20-го года. До этого данная компания называлась "Выгодный заем". Была пирамида: самое главное - найти клиентов, показать, что производятся выплаты, заинтересовать лица. И, как "сарафанное" радио, они начали рассказывать друг другу, что я плачу, я вложил, у меня получилось - и у вас тоже получится", - сказала судья Аида Булакбаева.