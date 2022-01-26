В Караганде задержаны участники дерзкого разбойного нападения на дом бизнесмена

Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 25 ЯНВАРЯ - 22 января в 14.45 в Центр оперативного управления УП Караганды поступило сообщение: в частном секторе произошло разбойное нападение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Двое неизвестных в медицинских масках под предлогом доставки посылки проникли во двор дома, принадлежащего 46-летнему предпринимателю, сообщает Polisia.kz.
По словам потерпевшего, налетчики, выстрелив два раза в воздух из пистолета, потребовали выдать ценности. При этом владелец дома оказал сопротивление и получил ножевые ранения различной тяжести. Потерпевший госпитализирован.
Злоумышленники скрылись, похитив золотые украшения на общую сумму 2 340 000 тенге.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой".
В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 25 до 40 лет. Один из них является работником предприятия, принадлежащего бизнесену. Он предоставил подельникам информацию о потерпевшем, и во время совершения преступления находился на улице в автомобиле. Во время обыска по местам проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет, часть золотых изделий", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.
Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.