В Карагандинской области члены ОПГ через фиктивные фирмы обналичили более 4 млрд тенге

КАРАГАНДА. 26 МАРТА - В Караганде задержаны члены преступной группы, которые в течение трех лет через фиктивные фирмы обналичили более 4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более миллиарда тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.

По данным ведомства, государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн тенге, банковские карты (АО "Форте Банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Каспий Банк", АО "РБК Банк", АО "Евразийский банк"), бухгалтерские документы и печати компаний. В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур", - проинформировали в АФМ РК.





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