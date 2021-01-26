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В Алматы выписали фиктивных счетов-фактур на сумму 147 млрд тенге

25.01.2021 12205
Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В 2020 году в Алматы выявлено 82 правонарушения, связанных с обналичиванием денег, в том числе совершенные тремя организованными преступными группами. Об этом рассказали в прокуратуре города Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В городской прокуратуре рассказали, что обнальщиками выписаны фиктивные счета-фактуры на сумму более 147 млрд тенге, неуплаченный налог в бюджет превысил 29 млрд тенге. 
 

В суд направлено 65 дел, 11 лиц осуждены к различным мерам наказания", - сказано в сообщении ведомства. 

 
По данным пресс-службы налоговыми органами в суды внесено 165 исков о признании недействительными сделок между обнальными компаниями и их контрагентами, из которых уже по 62 на 11 млрд тенге вынесены удовлетворительные решения. 

 

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