11.04.2024, 10:01 32871
В Казахстан из Азербайджана экстрадирован руководитель преступной группы
Фото: Depositphotos
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Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того, уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что после совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана.
Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау", - отметили в пресс-службе.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В Генпрокуратуре отметили, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказаний.
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11.04.2024, 18:37 17441
КНБ задержал двух сотрудников миграционной службы в Таразе
Они подозреваются в получении взятки в 500 тысяч тенге
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Тараз. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 апреля департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы управления полиции Тараза, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Они подозреваются в получении взятки в 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 УК РК.
Иная информация разглашению не подлежит.
11.04.2024, 16:01 21766
Экстремистская организация пыталась завербовать казахстанского студента за рубежом
За неподчинение парня увозили в горы и избивали
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанского студента пытались завербовать в экстремистскую организацию за рубежом, сообщила мать молодого человека в ходе пресс-конференции "Вербовка граждан Казахстана в деятельность деструктивных религиозных организаций и незаконное изъятие органов человека у казахстанцев".
Как рассказала женщина, новый друг сына уговорил его съехать из общежития и переселиться в квартиру.
Парня держали под постоянным контролем, давили на психику, заставляли читать намаз, а за неподчинение вывозили в горы и избивали", - приводит слова матери "Sputnik Казахстан".
В ходе мероприятия общественники отметили, что таких примеров много. Они считают, что Миннауки и дипломаты должны взять на контроль агентские компании, которые отправляют молодежь за рубеж.
Напомним, в феврале в Казахстане нейтрализовали 8 экстремистских группировок. В Актау задержан подозреваемый в подготовке теракта.
11.04.2024, 15:25 22776
Тюремные сроки получили сотрудники КТЖ за хищение материалов при ремонте железнодорожных путей
На скамье подсудимых оказались девять человек
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять человек, в числе которых работники АО "НК "Казақстан темір жолы", осуждены за хищение материалов для ремонта железнодорожных путей, сообщили в департаменте полиции на транспорте.
В конце 2022 года были задержаны организаторы и участники организованной преступной группы из числа работников "Жанааркинской дистанции пути" "Карагандинское отделение магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы", которые в течение двух лет совершали хищение материалов верхнего строения пути, предназначенных для замены и ремонта железнодорожных путей, в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе ведомства.
На скамье подсудимых оказались 9 человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ" организовавшие данную преступную группу.
4 апреля суд приговорил организаторов и участников преступной группы к различным срокам лишения свободы - от 7 до 10 лет.
Напомним, КТЖ оштрафовали за обрушение железнодорожного моста в Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге.
11.04.2024, 13:53 25826
Дело Кайрата Сатыбалды: государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По делу Кайрата Сатыбалды государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстана.
В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Қ. Сатыбалдыұлы судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов. В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды.
11.04.2024, 13:18 26831
В Актау школьники устроили массовую драку
Возбуждено уголовное дело
Фото: Кадр из видео
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Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау школьники устроили массовую драку с применением камней.
Накануне кадры массовой драки распространились в Сети.
Весеннее обострение никого не жалеет. Актауские одаренные дети устроили массовую драку с киданием камней", - пишет Telegram-канал EGOV.PRESS.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.
Все участники установлены и доставлены в управление полиции города Актау. По факту хулиганство возбуждено уголовное дело", - заявили в ДП.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
10.04.2024, 18:56 50711
Жителя Усть-Каменогорска подозревают в убийстве 7-летнего внука
Он нанес несколько ножевых ударов
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Усть-Каменогорск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 22 марта. Житель Усть-Каменогорска нанес несколько ножевых ударов своему 7-летнему внуку. Ребенок скончался, сообщает YK-news.kz.
По факту убийства жителем Усть-Каменогорска внука сообщаем следующее. Действительно, 22 марта следственным отделом управления полиции Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство малолетнего). Подозреваемый находится под стражей", - сообщили в департаменте полиции ВКО.
10.04.2024, 17:24 53281
Ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной: в Жамбылской области выявили нарушения в сфере ветеринарии
Выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота
Фото: Акорда
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Тараз. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области прокурорами выявлены нарушения в сфере ветеринарии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Несмотря на выделение за последние 3 года в области 6,8 млрд тенге на улучшение эпизоотической ситуации, ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной. Повсеместно выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации животных после внесения данных об их убое в результате заболевания.
При наличии сведений о падеже свыше 1400 сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно, не установлены причины падежа животных. Проверкой выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных", - сообщили в пресс-службе.
Также в Жуалынском районе по факту массового заболевания пятисот голов скота лейкозом не введены карантинные меры.
Помимо этого, многочисленные нарушения выявлены при выдаче справок на транспортировку мяса животных, в деятельности цехов по убою и переработке животноводческой продукции.
По всем нарушениям решен вопрос об административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, также внесен акт надзора в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщилио сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
10.04.2024, 15:35 49206
Миллиардные хищения выявлены в сфере образования РК - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере образования Казахстана вскрыты устойчивые преступные схемы хищения бюджетных средств, выявлены миллиардные кражи, сообщил на брифинге официальный представитель Антикора Данияр Бегайдаров.
Как рассказал представитель Антикора, бухгалтеры учебных заведений, пользуясь отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой "Казначейство-клиент", вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги.
Спикер отметил, что средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.
Агентством зарегистрировано 206 уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним превысил 14 млрд тенге.
В целом наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.
Ранее в Антикоре сообщили о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
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