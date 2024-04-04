Фото: Doomsday Agency

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Талдыкорган. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на усилия общественности, в Талдыкоргане началось окончательное уничтожение сопки с петроглифами, сообщают общественники.





Недопустимое разрушение скал с петроглифами началось втихую в тот момент, когда внимание главы государства, мажилисменов, контрольных органов приковано к пострадавшим от наводнения регионам. Воспользовавшись этим, дельцы начали хозяйничать на историческом памятнике так, как считают нужным", - заявила не пресс-конференции, посвященной вандальскому уничтожению исторических памятников, директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.





Doomsday Agency





По словам общественников, окончательное уничтожение сопки Темiр, на которой расположены наскальные рисунки сакской и более ранних эпох (3-4 тыс. лет назад), началось в конце марта.





Каменные плиты с петроглифами выкорчевываются при помощи железных ломов. Угроза уничтожения исторического наследия нависла и над соседним с сопкой районом", - говорится в пресс-релизе.





Уничтожение сопки началось еще с советских времен, когда там начали добывать диорит - широко распространенную горную породу.





В 2023 году компания "Темiрбетон" (входит в холдинг "АСПМК-519") начала взрывные работы на сопке. При этом компания ссылалась на данные экспертизы, полученные от частного ТОО "Казархеология" (получило широкую известность в 2016 г, когда признало внесенный в список ЮНЕСКО древний город Тальхиз под Талгаром якобы не имеющим исторической ценности)", - пишут общественники.





Однако полный отчет о проведенной экспертизе "Темирбетон" и "Казархеология" предоставить общественности отказались. Точно так же, вопреки обещаниям, не был представлен отчет о раскопках "Казархеологией" 32 сакских курганов около карьера "Темiр", неизвестна судьба найденных там останков и артефактов.





После того как талдыкорганская и алматинская общественность заявили решительный протест, работы были приостановлены. Вопрос сохранения рисунков Кызылтаса несколько раз обсуждался в мажилисе по инициативе депутатов Сергея Пономарева и Ирины Смирновой.





В ходе переговоров представителей талдыкорганской общественности под руководством Динары Бакировой, с участием ОФ "Охотники за петроглифами" общественного деятеля Мухтара Тайжана, НПП "Атамекен" и акимата г. Талдыкорган была достигнута договоренность о заключении меморандума. Он должен был предусматривать остановку работ на сопке Темiр, предоставление акиматом компании В Талдыкоргане началось окончательное уничтожение сопки с петроглифами", - напомнили общественники.





Doomsday Agency





Однако "Темiрбетон" и акимат Талдыкоргана, несмотря на ранее данные обещания, позицию общественности и президента, отказались от согласования и подписания меморандума.





Не дожидаясь окончания суда, "Темiрбетон" в минувшем феврале возобновил взрывные работы. В конце марта представители компании начали железными ломами выкорчевывать плиты с петроглифами, чтобы перенести их к расположенному рядом скальнику "Черепашка". Перенос осуществляется совместно с Центром охраны историко-культурного наследия Жетiсу. При этом компания ссылается на имеющееся в ее распоряжении решение комиссии Министерства культуры и информации. Однако текст документа официально общественности предоставлен не был", - говорится в информации.





По мнению общественников, перенос памятников истории может стать опасным прецедентом: в условиях другого микроклимата плиты с рисунками могут быстро разрушиться. Они подчеркивают, что наскальная живопись Кызылтаса представляет единый исторический комплекс, и удаление отдельных его элементов лишает историков ценной научной информации, уничтожает исторический комплекс как явление. Тем более, что компания "Темiрбетон" огородила значительную территорию вокруг сопки, захватывающую также соседние районы.





Doomsday Agency





Более того, как стало известно, ТОО "Bever KYZYLTAS" получило разрешение на разведывательные работы по полезным ископаемым до 2026 года, и намеревается начать добычу золота. Этот проект несет прямую угрозу не только петроглифам, но и популярному у талдыкорганцев месту отдыха, удивительному по красоте скальнику "Черепашка", а также экологической обстановке в Талдыкоргане", - заявляют общественники.





Представитель общественной палаты города Текели Наталья Хабарова напомнила, что в прошлом году аким Талдыкоргана прилюдно пообещал, что остановит разрушение памятников, однако это осталось словами.





Необходимо поднять вопрос о персональной ответственности не только ТОО-шек, выдающих липовые экспертные заключения, которые потом стесняются даже показать общественности, но и руководителей и владельцев этих организаций. Пока судьба исторического наследия Казахстана в руках тех, кого интересуют только деньги, мы ежедневно будем терять наше прошлое", - считает общественный деятель Мухтар Тайжан.





Doomsday Agency





Участники пресс-конференции потребовали немедленно остановить демонтаж петроглифов, организовать проверку деятельности ТОО "Темiрбетон", остановить дальнейшие взрывные работы на карьере и обеспечить условия для обследования сопки Темiр и хребта Кызылтас специалистами-историками. Кроме того, они настаивают, что памятники истории должны браться под охрану сразу после обнаружения, без многолетних бюрократических проволочек.





Ранее президент Токаев выступил в защиту петроглифов в урочище Ешкиольмес, которые разрушаются из-за действий строительных компаний. Он поручил компетентным органам принять все необходимые для этого меры.





Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", - подчеркнул глава государства.





Напомним, еще в феврале активисты предупреждали , что взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.





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