03.04.2024, 12:08 33061
В Казахстане 11 сотрудников колонии и военнослужащих подозревают в пытках осужденных
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сотрудников учреждения № 62 по Карагандинской области и области Ұлытау Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана и военнослужащих воинской части № 6505 Национальной гвардии подозревают в пытках осужденных, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Установлено, что 7 сотрудников учреждения и 4 военнослужащих воинской части, всего 11 сотрудников с целью дискриминации осужденных, путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части.
В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, а также следственным судом они были временно отстранены от занимаемых должностей", - добавили в Генпрокуратуре.
Подчеркивается, что уголовное дело направлено в суд.
Ранее подозреваемого в пытках полицейского задержали в Семее.
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03.04.2024, 13:05 30496
В Талдыкоргане началось окончательное уничтожение сопки с петроглифами
Фото: Doomsday Agency
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Талдыкорган. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на усилия общественности, в Талдыкоргане началось окончательное уничтожение сопки с петроглифами, сообщают общественники.
Недопустимое разрушение скал с петроглифами началось втихую в тот момент, когда внимание главы государства, мажилисменов, контрольных органов приковано к пострадавшим от наводнения регионам. Воспользовавшись этим, дельцы начали хозяйничать на историческом памятнике так, как считают нужным", - заявила не пресс-конференции, посвященной вандальскому уничтожению исторических памятников, директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.
По словам общественников, окончательное уничтожение сопки Темiр, на которой расположены наскальные рисунки сакской и более ранних эпох (3-4 тыс. лет назад), началось в конце марта.
Каменные плиты с петроглифами выкорчевываются при помощи железных ломов. Угроза уничтожения исторического наследия нависла и над соседним с сопкой районом", - говорится в пресс-релизе.
Уничтожение сопки началось еще с советских времен, когда там начали добывать диорит - широко распространенную горную породу.
В 2023 году компания "Темiрбетон" (входит в холдинг "АСПМК-519") начала взрывные работы на сопке. При этом компания ссылалась на данные экспертизы, полученные от частного ТОО "Казархеология" (получило широкую известность в 2016 г, когда признало внесенный в список ЮНЕСКО древний город Тальхиз под Талгаром якобы не имеющим исторической ценности)", - пишут общественники.
Однако полный отчет о проведенной экспертизе "Темирбетон" и "Казархеология" предоставить общественности отказались. Точно так же, вопреки обещаниям, не был представлен отчет о раскопках "Казархеологией" 32 сакских курганов около карьера "Темiр", неизвестна судьба найденных там останков и артефактов.
После того как талдыкорганская и алматинская общественность заявили решительный протест, работы были приостановлены. Вопрос сохранения рисунков Кызылтаса несколько раз обсуждался в мажилисе по инициативе депутатов Сергея Пономарева и Ирины Смирновой.
В ходе переговоров представителей талдыкорганской общественности под руководством Динары Бакировой, с участием ОФ "Охотники за петроглифами" общественного деятеля Мухтара Тайжана, НПП "Атамекен" и акимата г. Талдыкорган была достигнута договоренность о заключении меморандума. Он должен был предусматривать остановку работ на сопке Темiр, предоставление акиматом компании В Талдыкоргане началось окончательное уничтожение сопки с петроглифами", - напомнили общественники.
Однако "Темiрбетон" и акимат Талдыкоргана, несмотря на ранее данные обещания, позицию общественности и президента, отказались от согласования и подписания меморандума.
Не дожидаясь окончания суда, "Темiрбетон" в минувшем феврале возобновил взрывные работы. В конце марта представители компании начали железными ломами выкорчевывать плиты с петроглифами, чтобы перенести их к расположенному рядом скальнику "Черепашка". Перенос осуществляется совместно с Центром охраны историко-культурного наследия Жетiсу. При этом компания ссылается на имеющееся в ее распоряжении решение комиссии Министерства культуры и информации. Однако текст документа официально общественности предоставлен не был", - говорится в информации.
По мнению общественников, перенос памятников истории может стать опасным прецедентом: в условиях другого микроклимата плиты с рисунками могут быстро разрушиться. Они подчеркивают, что наскальная живопись Кызылтаса представляет единый исторический комплекс, и удаление отдельных его элементов лишает историков ценной научной информации, уничтожает исторический комплекс как явление. Тем более, что компания "Темiрбетон" огородила значительную территорию вокруг сопки, захватывающую также соседние районы.
Более того, как стало известно, ТОО "Bever KYZYLTAS" получило разрешение на разведывательные работы по полезным ископаемым до 2026 года, и намеревается начать добычу золота. Этот проект несет прямую угрозу не только петроглифам, но и популярному у талдыкорганцев месту отдыха, удивительному по красоте скальнику "Черепашка", а также экологической обстановке в Талдыкоргане", - заявляют общественники.
Представитель общественной палаты города Текели Наталья Хабарова напомнила, что в прошлом году аким Талдыкоргана прилюдно пообещал, что остановит разрушение памятников, однако это осталось словами.
Необходимо поднять вопрос о персональной ответственности не только ТОО-шек, выдающих липовые экспертные заключения, которые потом стесняются даже показать общественности, но и руководителей и владельцев этих организаций. Пока судьба исторического наследия Казахстана в руках тех, кого интересуют только деньги, мы ежедневно будем терять наше прошлое", - считает общественный деятель Мухтар Тайжан.
Участники пресс-конференции потребовали немедленно остановить демонтаж петроглифов, организовать проверку деятельности ТОО "Темiрбетон", остановить дальнейшие взрывные работы на карьере и обеспечить условия для обследования сопки Темiр и хребта Кызылтас специалистами-историками. Кроме того, они настаивают, что памятники истории должны браться под охрану сразу после обнаружения, без многолетних бюрократических проволочек.
Ранее президент Токаев выступил в защиту петроглифов в урочище Ешкиольмес, которые разрушаются из-за действий строительных компаний. Он поручил компетентным органам принять все необходимые для этого меры.
Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", - подчеркнул глава государства.
Напомним, еще в феврале активисты предупреждали, что взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай.
Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
02.04.2024, 18:51 62331
В Павлодаре за взятку осужден директор областного филиала "КазАвтоЖола"
На скамье подсудимых также оказался и главный специалист организации
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Павлодар. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 2 апреля, уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере путем вымогательства рассмотрено городским судом № 2, сообщает "Павлодар-онлайн".
Из материалов дела известно, что 29 июня 2023 года директор павлодарского филиала "КазАвтоЖола" А.М. и главный специалист Ө.З. вымогали деньги у подрядчика, угрожая не подписать акты выполненных работ и расторгнуть договор по обслуживанию автомагистрали Павлодар - Астана. В итоге они получили от подрядчика 4 миллиона тенге.
Также директора организации обвинили в злоупотреблении полномочиями.
Подсудимые вину не признали полностью и просили оправдать. Судом назначено А.М. - восемь лет лишения свободы, а Ө.З. - семь лет лишения свободы.
По факту злоупотребления должностными полномочиями А.М. оправдан в связи с недоказанностью участия в преступлении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
02.04.2024, 18:10 63666
Жесткое избиение подростка в Туркестанской области: возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Туркестанской области возбудила уголовное дело по факту жесткого избиения подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту хулиганства в Сарыагашском районе возбуждено уголовное дело. Личности несовершеннолетних установлены, все они доставлены в отдел полиции, ведется расследование. Назначены экспертизы. Причины конфликта выясняются", - проинформировали в ведомстве.
Также подчеркивается, что родители участников конфликта будут привлекаться за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ответственность руководства учебных заведений и учителей будет рассматриваться на заседании специальной комиссии при акимате района. Дело находится на контроле у начальника департамента", - добавили в полиции.
Напомним, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала.
Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
02.04.2024, 12:57 73401
Главбух и замдиректора школы в Алматы отделались ограничением свободы за многомиллионные хищения
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы главный бухгалтер и заместитель директора осуждены за хищение бюджетных средств, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.
Прокуроры обнаружили хищения в ходе проверки одной из школ Алмалинского района.
Установлен факт хищения бюджетных средств путем необоснованного начисления заработной платы. За период с января 2019 года по август 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 11 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
Виновные приговорены к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
Ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Актобе главного бухгалтера школы лишили свободы на 7 лет за хищение более 400 млн тенге. В феврале в Алматы была арестована глава отдела образования Алматинской области. Ее подозревают в крупных хищениях. Также по подозрению в воровстве бюджетных средств взяты под стражу трое бухгалтеров отдела образования Туркестанской области.
В июле прошлого года глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер.
02.04.2024, 11:15 75356
Ущерб почти 600 млн тенге: в Костанайской области завели уголовное дело о незаконной постановке на учет большегрузов
Досудебное расследование продолжается
Фото: Depositphotos
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Костанай. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области начато досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобилей без уплаты сбора за их первичную регистрацию, сообщает пресс-служба АФМ.
Ущерб государству составляет 591 млн тенге. В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорта иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуска", - проинформировали в АФМ.
В пресс-службе пояснили, что это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч.
В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства и в офисе подозреваемых обнаружены и изъяты: международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры по приобретению транспортных средств, декларации", - уточнили в АФМ.
Также подчеркивается, что с санкции суда наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге.
Досудебное расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области незаконно поставили на учет около 70 авто.
02.04.2024, 09:42 77461
В Алматы ОПГ похищала людей и оформляла на них кредиты
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы оперативниками УБОП пресечена деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства. Они путем обмана оформляли на потерпевших кредиты, сообщает Polisia.kz.
На сегодня установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб в сумме более 200 млн тенге.
По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы. Вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
02.04.2024, 09:17 78531
В Шымкенте осужден бывший заместитель акима района
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет
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Шымкент. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении бывшего заместителя акима Енбекшинского района, главного специалиста данного акимата, а также представителя подрядной организации. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Указанным лицам назначены наказания в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и 3 года соответственно. Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге, выделенных за содержания кладбищ", - говорится в сообщении.
Также лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
01.04.2024, 18:54 73636
В Павлодаре подростки получили по шесть лет лишения свободы за избиение сверстника
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дело рассматривал областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. Двум подросткам предъявили обвинения по пятому и одиннадцатому пунктам второй части статьи 106 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой людей по предварительному сговору, сообщает Pavlodarnews.kz.
Из материалов дела следует, что двое обвиняемых недолюбливали потерпевшего, а вечером 24 июля 2023 года на стадионе имени Торайгырова университета в Павлодаре избили его. Подсудимые вину признали частично. Они не согласились, что нанесенные ими повреждения были тяжелыми, и просили не лишать их свободы.
По информации суда, двух подростков лишили свободы на шесть лет. Отбывать наказание они будут в колонии для несовершеннолетних. С законных представителей подсудимых взыскали три миллиона тенге морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
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