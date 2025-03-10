09.03.2025, 12:12 36951
В Казахстане полицейские обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня
Фото: depositphotos
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қару" обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня, сообщает Polisia.kz.
За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий", - заявил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Кроме того, отметил он, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия.
Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей", - добавили в полиции.
Ранее полицейские обнаружили четыре схрона с оружием в нескольких регионах РК.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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10.03.2025, 12:31 7681
Нелегальные каналы вывоза металлолома выявили в двух областях Казахстана
Фото: Кадр из видео
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Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В двух областях Казахстана выявлены и пресечены схемы контрабандного вывоза черного металла в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Несмотря на действующий в стране запрет, в ряде регионов злоумышленники наладили незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге.
В ходе обыска на территории металлобазы обнаружен лом черного металла весом порядка одной тысячи тонны, в том числе семь вагонов, подготовленных к отправке за рубеж", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем. Только за прошлый год данная компания вывезла за пределы страны свыше 400 тонн металла.
В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружен лом черного металла весом более 420 тонн, в том числе два контейнера, подготовленных к отправке в соседнее государство.
Напомним, в январе в Казахстане на полгода ввели запрет на вывоз с территории страны лома и отходов металлов.
10.03.2025, 10:05 12011
В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов
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Туркестан. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Органами внутренних дел в Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, подозреваемые - жители Мактааральского района.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими", - сообщили в МВД.
Отмечается, что "в ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Лидеры группы с санкции суда арестованы".
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний", - отметили в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе в Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма.
09.03.2025, 13:12 35936
Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: возбуждено три уголовных дела
Фото: polisia.kz.
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы, сообщает Polisia.kz.
Мужчина с ножом в руке взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о "бомбе" в рюкзаке. По данному факту возбуждено три уголовных дела: захват заложника - предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; хулиганство с применением оружия - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; заведомо ложное сообщение об акте терроризма - штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа.
Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" на два месяца. Вместе с тем по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны", - добавили в министерстве.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
08.03.2025, 16:44 53651
Военный Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана в Петропавловске
Пьяный дебошир размахивал во дворе предметом, похожим на пистолет
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Петропавловск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Офицер воинской Национальной гвардии в Петропавловске обезоружил вооруженного хулигана, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Нацгвардии, военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал предметом, похожим на пистолет, в сторону проходящих людей.
Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Алматы наградили мужчину, обезвредившего в аэропорту мегаполиса вооруженного ножом дебошира.
07.03.2025, 18:27 80036
В Акмолинской области задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса
Фото: pixabay.com
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Кокшетау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали жителя одного из сел региона, подозреваемого в незаконной вырубке леса, сообщает Polisia.kz
В отдел полиции города Акколь поступило сообщение от главного специалиста лесного хозяйства КГУ "Аккольское Моншахтинское лесничество" о незаконной порубке 319 берез и 113 осин. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали нарушителя - жителя одного из близлежащих сел - с поличным. Мужчина успел спилить деревья бензопилой и попытался вывезти их на тракторе с прицепом, но был остановлен сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 17:10 82761
Жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков
Фото: telegram/POLISIA.KZ
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Кызылорда. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Троих жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков, сообщает Polisia.kz
Сотрудники полиции региона остановили автомобиль Volkswagen Crafter. При осмотре машины (...) обнаружили 39 туш сайгаков. Кроме того, в ходе проверки частного дома найдено еще 84 туши сайгаков, 14 голов и шесть шкур животных. Трое подозреваемых помещены в ИВС", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства дела уточняются.
Ранее троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 16:27 84601
Напавший на сотрудницу аэропорта дебошир в прошлом году ударил в автобусе девушку
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Напавший сегодня на сотрудницу аэропорта Алматы неадекватный мужчина в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону. Информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы.
Департамент полиции города Алматы подтверждает, что в обоих случаях фигурирует одно и то же лицо", - сказано в сообщении ДП.
Напомним, в ноябре прошлого года пассажир, недовольный громким разговором женщины, нанес ей телесные повреждения.
После инцидента в автобусе в отношении агрессора было заведено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест. По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд. В декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.
Как сообщалось ранее, неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 09:52 89656
В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет
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Туркестан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентауском городском суде Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.
Судом установлено, что обвиняемый в интернет-мессенджере Telegram отправил своим знакомым "видеофайлы, содержащие идеологии совершения насильственных действии по религиозным мотивам ("вооруженный" джихад), идей пропаганды религиозно-радикальных взглядов, являющиеся признакам пропаганды терроризма".
Подсудимый полностью признал вину.
Р. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 256 УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее двое граждан РК были осуждены за пропаганду терроризма в Туркестанской области.
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