В Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Ель"

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба - Суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда





В сентябре 2022 года С., вступив в финпирамиду Chia Tai Pharmaceutical (или Chia Tai Tianqing), стала руководителем ее структурного подразделения в Астане. Далее она под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода незаконно привлекала деньги вкладчиков в особо крупном размере.





Работа финпирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших средства позже, в пользу тех, кто вложил деньги ранее.





В результате деятельности С. 77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге.





Приговором суда С. признана виновной и осуждена к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций сроком на 7 лет.





Гражданские иски потерпевших удовлетворены.





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, в начале ноябре АФМ завершило расследование в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге. Дело направлено в суд.



