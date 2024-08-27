26.08.2024, 19:47 14616
В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба МФ РК.
Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них. К примеру, были получены доказательства двойного учета и завышение оплаты труда. Например, в документах средней школы № 48 Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Тогда как фактически на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.
Вторая распространенная махинация - перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие. Например, в комплекс-школе яслей-сада № 33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 млн тенге.
Третья распространенная схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы № 42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 млн тенге.
Это только самые популярные схемы мошенничества и воровства, но Министерством финансов проводится усиление контроля в режиме реального времени за счет автоматизации процессов формирования бюджета госорганов и ведения бухгалтерского учета.
Напомним, глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.
Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
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26.08.2024, 17:42 19841
Сын депутата Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы: виновные наказаны
Фото: кадр из видео
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана Тенизжан Джанибеков в ходе брифинга сообщил, что ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности после того, как сын депутата Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по ночным улицам Алматы.
По данному факту мы давали официальный комментарий - говорили, что приговор принят к исполнению 14 августа, тем не менее за процессуальные нарушения ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил Тенизжан Джанибеков.
Также глава комитета подчеркнул, что после поступления приговора в службу пробации осужденный ставится на учет в тот же день.
Напомним, Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по улицам южной столицы. Тогда в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию. Позже Военный суд Алматинского гарнизона также сделал заявление.
26.08.2024, 17:12 22041
Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Временно исполняющего обязанности акима Мойынкумского района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев Т. и представитель ИП "Kaly" Шубаев А. (...) Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере по 12 млн тенге каждому, Адильбаев - 26 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу. Также отмечается, что при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев - в даче ему взятки в сумме 400 тысяч тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе. Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тысяч тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум", - добавили в Антикоре.
Ранее руководителей местной полицейской службы ДП Шымкента осудили за системную коррупцию.
26.08.2024, 16:22 24296
Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге
Представляясь сотрудником жилищного фонда, мошенник предлагал астанчанам купить квартиры на выгодных условиях
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция задержала 39-летнего подозреваемого в жилищных аферах.
Жители столицы обратились в полицию с заявлением, что стали жертвами мошенника.
Войдя в доверие, он предлагал свои услуги на очень выгодных условиях - приобрести квартиры, заявив им, что он является работником жилищного фонда. Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам.
Напомним, в Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге.
26.08.2024, 11:08 30951
Ущерб от случаев интернет-мошенничества в Казахстане вырос до 7 миллиардов тенге
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.
Из них 6,8 млрд тенге пришлось на ущерб физлицам, 304,1 млн тенге - на ущерб юрлицам. Общая сумма всего за семь месяцев уже превысила годовой показатель 2023-го. В прошлом году из-за случаев интернет-мошенничества казахстанцы потеряли 4,1 млрд тенге", - сообщает finprom.kz.
Как отмечают аналитики, даже при условии раскрытия киберпреступлений самым сложным остается возврат денег потерпевшим.
За январь-июль текущего года сумма возмещенного ущерба составила 777,1 млн тенге - лишь 11% от всего установленного ущерба. За 2023-й доля возврата похищенных средств была ненамного больше: 19,1%", - уточнили они.
Подчеркивается, что интернет-мошенничество остается одной из главных разновидностей мошенничества в Казахстане.
Несмотря на усилия, которые прикладывают правоохранители для решения проблемы киберпреступности, беспокоиться есть о чем. Статистика КПСиСУ ГП свидетельствует: в большинстве случаев уголовное дело по факту интернет-мошенничества прекращается из-за "неустановления" виновного. В прошлом году доля уголовных дел, прекращенных по этой причине, составляла 79,2%, а за семь месяцев текущего года показатель уже достиг 56,3%", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали мошенникам порядка 19 млрд тенге за последние три года.
26.08.2024, 10:25 32306
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
В период с 2019 по 2022 год подозреваемая, являясь работником филиала банка в Таразе, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты. В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала. В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что после совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
В апреле текущего года фигурантка задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - уточнили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, в текущем году из России в Казахстан экстрадировано уже 11 лиц, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд тенге.
24.08.2024, 18:27 82996
Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Конаев. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали на территории Карасайского района Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Задержан 27-летний мужчина. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 килограммов, в порошкообразном - около 150 граммов, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков, и 80 килограммов ядовитого вещества "бром", - проинформировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, в Казахстане заблокировали 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков.
23.08.2024, 17:39 119826
Избивший водителя скорой в Караганде получил два года лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Избивший водителя скорой помощи в Караганде получил два года лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), и с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, общественной опасности совершенного преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года. Исковые требования удовлетворены частично, взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге, материальный ущерб, связанный с лечением потерпевшего, в размере 12 160 тенге, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 700 тысяч тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Вина Д. доказана заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписью происшествия", - добавили в суде.
Напомним, в январе стало известно, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Позже в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
23.08.2024, 14:18 115961
Повредившего более тридцати деревьев вандала арестовали в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы злоумышленника, повредившего 36 молодых саженцев вдоль реки Большая Алматинка, задержала полиция.
Вопиющий факт имел место вдоль реки Большая Алматинка, между проспектами Толе би и Райымбека. С заявлением по факту повреждения саженцев, входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, обратился представитель обслуживающей компании, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. По данным заявителя, на момент обследования установлен факт повреждения и гибели 36 саженцев, а именно: катальпы - 15, акации - 7, вяз - 14. По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний мужчина, который сообщил, что сломал деревья из хулиганских побуждений. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Напомним, 36 сломанных саженцев обнаружили на аллее возле озера Сайран.
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