Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Ж., обвиняемого в растрате чужого имущества, а также в халатности, сообщает пресс-служба суда.





Ж., будучи директором представительства ТОО А., принадлежащего структурному подразделению АО, самостоятельно заключал публичные договоры на хранение зерна между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна, а также знал о действующих на тот период договорах.





В августе 2021 году он, являясь директором "база №.", без фактического ввоза зерна внес заведомо ложные сведения в товарно-транспортные накладные о взвешивании и приемке зерна на хранение, указав, что в "база №." поступило 891 415 кг пшеницы на сумму 101,7 млн тенге от трех ТОО и КХ.





Также Ж. требовал от директоров ТОО реализовать фиктивно указанный объем зерна, в результате чего получил наличными 95 млн тенге от директоров трех ТОО и КХ.





Кроме того, в период с октября 2021 по январь 2023 года Ж., занимая должность директора "базы №.", аналогичным образом фиктивно принял на хранение 474 468 кг зерна на сумму 58,5 млн тенге от ТОО "С.", за что получил наличными 35 млн тенге.





Далее, в период с сентября по декабрь 2022 года, в "базе №." не имелось условий надлежащего хранения зерна в связи с полным заполнением элеватора. Несмотря на это, по указанию подсудимого непрерывно производилась приемка зерна, в результате чего 996 750 кг пшеницы на сумму 118,7 млн тенге пришло в негодность.





Общая сумма ущерба, причиненного структурному подразделению АО, составила 2 362 633 кг на сумму 278,9 млн тенге.





Приговором суда Ж. признан виновным и окончательно осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.





Приговор не вступил в законную силу.