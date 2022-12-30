29.12.2022, 14:18 34516
В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию
Осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление
Фото: Depositphotos
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Актобе. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба КНБ РК.
28 декабря 2022 года судом № 2 города Актобе он признан виновным по статье 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и части 2 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и приговорен к 6 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.
Установлено, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление. До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии.
Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что житель Туркестанской области задержан за пропаганду экстремизма.
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30.12.2022, 12:11 2241
В Актобе найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика Дополнено
Подозреваемый задержан
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Актобе. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавшего утром 28 декабря 4-летнего мальчика нашли мертвым.
По словам отца, 28 декабря он оставил ребенка возле подъезда во дворе дома № 59 по улице Казангапа, а сам пошел за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было, информирует издание "Диапазон".
Ребенка искали волонтеры, полиция, Нацгвардия и неравнодушные актюбинцы.
30 декабря волонтеры "Zello poisk" сообщили, что ребенка нашли погибшим.
Случилась страшная трагедия, к сожалению, ребенок найден погибшим. Мы знали этого малыша, он был один из тройняшек, неоднократно помогали им. Слов нет, чтобы выразить всю боль. Спасибо всем неравнодушным людям, кто помогал в поисках. Что произошло мы не имеем право рассказывать. Об этом сообщит полиция", - сказала волонтер Екатерина Голотина.
Известно, что погибший мальчик из тройни. Дети проживают с отцом и бабушкой, мать лишена родительских прав.
Дополнено 30.12.2022, 12.26
"В результате поисковых мероприятий обнаружен труп пропавшего 28 декабря Данила Ахунова, 2018 года рождения с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", - прокомментировали в департаменте полиции Актюбинской области.
Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Убийство малолетнего лица".
Напомним, тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе.
30.12.2022, 09:00 5601
Антикор выявил схему незаконного обогащения должностных лиц "Казтеміртранса"
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам оперативной разработки вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий "Казакстан темір жолы", а именно АО "Казтеміртранс", являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
Установлено, что должностные лица общества и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя данную ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов", - проинформировали в Антикоре.
Отмечается, что в налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса.
Денежные средства, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников. Только одним руководителем Акмолинского филиала общества в период с 2020 года незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны", - уточнили в пресс-службе.
По данным Антикора, в совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала общества.
Все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на 2 месяца", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата общества.
Проверяется причастность других должностных лиц.
Следует отметить, что из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров", - отметили в пресс-службе.
Антикоррупционная служба призывает предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле. В случае наличия информации по аналогичным фактам просит обращаться в сall-центр агентства по номеру 1424.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ.
29.12.2022, 19:21 22986
Киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали сall-центр мошенников
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскими и украинскими киберполицейскими ликвидирован сall-центр мошенников, сообщает Polisia.kz.
В конце декабря сотрудники центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллег из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресекли деятельность сall-центра мошенников в украинском городе Днепре. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана.
Они звонили гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем", - рассказал начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.
По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в офшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.
Одновременно украинской стороной по 13 адресам проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски, в ходе которых были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка.
При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального банка РК. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов", - добавил Жандос Суюнбай.
Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.
На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также установление нанесенного ущерба данной преступной группой гражданам Казахстана.
29.12.2022, 10:16 41246
Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау
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Актау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцать лет тюрьмы получил обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния, сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области 28 декабря 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния, неоднократно.
Согласно материалам суда, обвиняемый в период с мая по сентябрь 2022 года, используя беспомощное состояние пятилетней девочки, совершал в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
Приговором суда Б. признан виновным по части 4 статьи 121 УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау.
Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери.
28.12.2022, 20:32 55636
В Актюбинской области бухгалтер госучреждения перечислила мошеннику 25 млн тенге
Мошенник предложил женщине вложить деньги в криптовалюту
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвой мошенника стала 58-летняя жительница Мугалжарского района, работающая бухгалтером в государственном учреждении, сообщает Polisia.kz.
Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей одобрили кредит на сумму 3 млн тенге. Далее собеседник предложил вложить одобренный кредит в криптовалюту. Идея женщине понравилась, она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге.
28.12.2022, 18:20 60836
Суд оставил без изменений меру пресечения в отношении Козачкова
Фото: pexels.com
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском городском суде рассмотрены частные жалобы адвокатов Михаила Козачкова на постановление специализированного межрайонного следственного суда Алматы о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 18 февраля 2023 года) в отношении Михаила Козачкова оставлена без изменений, частные жалобы адвокатов без удовлетворения", - проинформировали в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Иная информация по поводу досудебного расследования согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия.
Напомним, 18 декабря 2022 года журналист Михаил Козачков задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.
Позже журналисты обратились к президенту РК в связи с задержанием журналиста.
Редакция газеты "Время", где работает журналист, также опубликовала заявление по факту задержания своего сотрудника.
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.
20 декабря стало известно, что журналист Михаил Козачков арестован на два месяца.
28.12.2022, 12:49 70936
В Казахстане с начала года в семейно-бытовых конфликтах погибли 93 женщины
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев этого года, по данным Министерства внутренних дел, вследствие семейно-бытовых конфликтов скончались 93 женщины.
Около 850 уголовных дел завели в Казахстане по фактам бытовых конфликтов в семьях. Это почти на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Около 98% всех правонарушений домашние дебоширы умышленно совершают против личности, сообщает "Хабар24".
В разрезе регионов больше всего правонарушений зафиксировали в Восточно-Казахстанской области. Среди антилидеров также оказались Алматинский и Карагандинский регионы.
Гражданку Узбекистана спасли от бытового насилия в Акмолинской области.
28.12.2022, 09:33 74471
Задержан глава филиала АО "Пассажирские перевозки"
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" - "Пригородные перевозки".
Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге", - сообщили в Антикоре.
20 декабря подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, глава Казселезащиты задержан по подозрению в получении взятки.
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