В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек

Фото: Polisia.kz

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскими и украинскими киберполицейскими ликвидирован сall-центр мошенников, сообщает - Казахстанскими и украинскими киберполицейскими ликвидирован сall-центр мошенников, сообщает Polisia.kz





В конце декабря сотрудники центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллег из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресекли деятельность сall-центра мошенников в украинском городе Днепре. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана.





Они звонили гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем", - рассказал начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.





По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в офшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.





Одновременно украинской стороной по 13 адресам проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски, в ходе которых были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка.





При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального банка РК. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов", - добавил Жандос Суюнбай.





Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.





На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также установление нанесенного ущерба данной преступной группой гражданам Казахстана.



