В Костанайской области убили пропавшего без вести мужчину

Костанай. 11 сентября. Kazakhstan Today - Полицейскими Костанайской области раскрыто убийство, передает Kazakhstan Today.

20 августа в отдел полиции Алтынсаринского района поступило заявление о розыске без вести пропавшего 54-летнего мужчины, который ушел из дома 16 августа и не вернулся. По обращению сотрудниками полиции начаты поисковые мероприятия на территории нескольких районов: Алтынсаринского, Сарыкольского и Костанайского районов. Для максимального охвата был ориентирован весь личный состав области, сообщает Polisia.kz

Как сообщили в полиции, 1 сентября принято процессуальное решение о регистрации данного факта по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство). К раскрытию преступления по указанию руководства департамента подключились опытные оперативники и следователи.

В результате проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, которые в настоящее время дали признательные показания и указали место, где закопали тело мужчины.

В настоящее время мужчины, все жители села Щербаково, арестованы и водворены в изолятор временного содержания города Костаная. Один из подозреваемых ранее судимый.

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