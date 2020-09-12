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В Костанайской области убили пропавшего без вести мужчину

11.09.2020, 11:06 6184
В Костанайской области убили пропавшего без вести мужчину
Костанай. 11 сентября. Kazakhstan Today - Полицейскими Костанайской области раскрыто убийство, передает Kazakhstan Today. 
 
20 августа в отдел полиции Алтынсаринского района поступило заявление о розыске без вести пропавшего 54-летнего мужчины, который ушел из дома 16 августа и не вернулся. По обращению сотрудниками полиции начаты поисковые мероприятия на территории нескольких районов: Алтынсаринского, Сарыкольского и Костанайского районов. Для максимального охвата был ориентирован весь личный состав области, сообщает Polisia.kz
 
Как сообщили в полиции, 1 сентября принято процессуальное решение о регистрации данного факта по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство). К раскрытию преступления по указанию руководства департамента подключились опытные оперативники и следователи. 
 
В результате проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, которые в настоящее время дали признательные показания и указали место, где закопали тело мужчины. 
 
В настоящее время мужчины, все жители села Щербаково, арестованы и водворены в изолятор временного содержания города Костаная. Один из подозреваемых ранее судимый.
 

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