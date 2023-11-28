В краже майнингового оборудования подозревают двух экс-полицейских в Карагандинской области

Ранее подозреваемые были уволены из органов по отрицательным мотивам

Фото: Polisia.kz

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Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент собственной безопасности Карагандинской области расследует уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела.





Бывшего начальника следственного управления департамента полиции Карагандинской области и следователя этого же подразделения подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и в злоупотреблении должностными полномочиями.





В пресс-службе областного ДП отметили, что ранее подозреваемые были уволены из органов по отрицательным мотивам.





В настоящее время устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий. В случае неявки его объявят в розыск", - информировал начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.



