27.11.2023, 16:21 37166
В краже майнингового оборудования подозревают двух экс-полицейских в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент собственной безопасности Карагандинской области расследует уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела.
Бывшего начальника следственного управления департамента полиции Карагандинской области и следователя этого же подразделения подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и в злоупотреблении должностными полномочиями.
В пресс-службе областного ДП отметили, что ранее подозреваемые были уволены из органов по отрицательным мотивам.
В настоящее время устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий. В случае неявки его объявят в розыск", - информировал начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.
Напомним, двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Конаеве.
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28.11.2023, 15:07 7546
Практиковавший нетрадиционную медицину лжемедик осужден за гибель пациента в Астане
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Астаны, занимавшемуся нетрадиционной восточной медициной, повлекшей по неосторожности смерть человека, вынесли судебный приговор, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью.
Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, введена инъекция не имеющего лицензию в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Пациент, не приходя в сознание, спустя время скончался", - рассказали в ведомстве.
По заключению экспертизы, причиной смерти явился анафилактический шок.
Приговором суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью", - добавили в прокуратуре.
28.11.2023, 11:20 11561
АФМ изъяло у "черных" старателей золото на сумму более 35 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изъяли у "черных" старателей более килограмма золотых слитков на сумму свыше более 35 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ.
С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного "черными" старателями в поселке Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента", - проинформировали в агентстве.
Также в ходе обысков изъято более килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Кроме того, было изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3 из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре прошлого года в Улытауской области задержали группу "черных" старателей. Мужчины занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. Ранее в Абайской области задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Также бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области. После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас" не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.
27.11.2023, 20:02 31811
В Карагандинской области сельчане похитили и пустили на убой чистокровного англо-арабского скакуна
Фото: пресс-служба МВД РК
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Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 30-летний житель Карагандинской области обратился в полицию с заявлением, что неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках, сообщает пресс-служба МВД РК.
Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.
Полицейские установили подозреваемых - двух мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Их задержали на блок-посту ОП Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование.
С начала года в регионе похищено 644 единицы поголовья скота, из которых возвращено 547 голов.
27.11.2023, 16:55 36131
Экс-председателю НПП "Атамекен" продлили арест
Содержание под стражей продлено на два месяца
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе столичного суда сообщили о продлении ареста бывшему председателю национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблаяю Мырзахметову.
Специализированный межрайонный суд Астаны продлил содержание под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова до 10 декабря 2023 года.
Напомним, Мырзахметов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Также проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Он был задержан в мае текущего года.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты в феврале прошлого года.
27.11.2023, 14:06 40661
Под Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория
Организаторы и закладчик взяты под стражу
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Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районе Алматинской области ликвидирована крупная нарколаборатория. Задержаны организаторы и закладчик.
Ранее судимого наркозакладчика задержала полиция в Алматы. Выяснилось, что расфасовкой наркотиков задержанный занимался в своей квартире в микрорайоне Аксай, а оптовую партию он получал из нарколаборатории, организованной в Алматинской области.
Организовала цех по производству синтетических наркотиков пара из Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
При обыске дома и контейнера было изъято свыше 80 канистр с различными жидкостями, реактор и сушитель жидкой смеси, стеклянные колбы, электронные весы, обогреватели для сушки готовых веществ и около 55 кг порошкообразных веществ с комочками бежевого цвета. По словам "лаборантов", наняли их двое молодых людей, которые были задержаны нами в тот же день. Речь идет о гражданине 2002 года рождения и гражданине 2003 года рождения. Все фигуранты этой преступной схемы взяты под стражу", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Ранее в Алматы была ликвидирована нарколаборатория, организованная 24-летним парнем.
27.11.2023, 10:06 44841
Жителя Павлодара подозревают в изнасиловании собственной дочери
Во все территориальные подразделения полиции и пограничные службы разосланы ориентировки
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Павлодар. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре ищут подозреваемого в изнасиловании дочери. К розыску подключены участковые и оперативные сотрудники полиции, сообщает Pavlodarnews.kz.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери", - сообщили в департаменте полиции области.
Во все территориальные подразделения полиции и пограничные службы региона и страны разосланы ориентировки.
По обращению матери девочки досудебное расследование начато по статье 121, часть 4, УК РК - Насильственные действия сексуального характера.
Со слов потерпевшей, насильственные действия со стороны отца совершались с мая 2020 по февраль 2022 года. Ранее в полицию не обращались. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
25.11.2023, 16:34 89906
Казахстанских паломников обманули с визами: руководителя турфирмы арестовали
Руководитель ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации паломнического туризма, сообщает пресс-служба министерства.
По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию.
Был создан сайт, схожий с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающий легальность выдаваемой паломникам визы на совершение хаджа.
22 ноября с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
В сентябре сообщалось, что обманутые туристической фирмой, которая организовывала хадж в Мекку, паломники требуют привлечь к ответственности казахстанских звезд, рекламировавших турфирму.
25.11.2023, 09:35 96146
Павлодарка облила кошку уксусом
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из домов Павлодара по записям с видеокамер увидели жестокое обращение с животным. Инцидент произошел 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку, сообщает Pavlodarnews.kz.
Тревогу забили соседи. Кошка находится в ветеринарной клинике, животное в тяжелом состоянии.
Полицейские начали досудебное расследование по статье 316 УК (Жестокое обращение с животными). Женщине грозит штраф 120 МРП - 414 тысяч тенге, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 120 часов, либо арест до 30 суток.
Ранее сообщалось, что жителю Мангистауской области грозит уголовное наказание за убийство собаки.
Жителя Шымкента привлекли к ответственности за жестокое обращение с лошадью на сундет тое.
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