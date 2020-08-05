В Мангистауской области нигериец пытался дать взятку полицейскому

Актау. 4 августа. Kazakhstan Today - Взятку за возможность работать на территории Мангистауской области пытался дать гражданин Нигерии сотруднику миграционной полиции региона, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", старший инспектор специального отряда роты по борьбе с незаконной миграцией департамента полиции региона Куат Канбаев отказался от денег и доложил о данном факте в управление собственной безопасности. Иностранца задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

Сотрудника наградили за оперативную бдительность в ходе исполнения своих служебных обязанностей и вклад в повышение авторитета полиции перед народом", - сообщили в департаменте полиции региона.

Напомним, Антикоррупционная служба представила информацию о чиновниках, попавшихся на взятках, хищениях и мошенничествах. Состоялись 15 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц по ранее оконченным уголовным делам Антикоррупционной службой.

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