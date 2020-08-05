Система Orphus

В Мангистауской области нигериец пытался дать взятку полицейскому

04.08.2020, 18:42 5023
Актау. 4 августа. Kazakhstan Today - Взятку за возможность работать на территории Мангистауской области пытался дать гражданин Нигерии сотруднику миграционной полиции региона, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", старший инспектор специального отряда роты по борьбе с незаконной миграцией департамента полиции региона Куат Канбаев отказался от денег и доложил о данном факте в управление собственной безопасности. Иностранца задержали.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения. 
 

Сотрудника наградили за оперативную бдительность в ходе исполнения своих служебных обязанностей и вклад в повышение авторитета полиции перед народом", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
Напомним, Антикоррупционная служба представила информацию о чиновниках, попавшихся на взятках, хищениях и мошенничествах. Состоялись 15 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц по ранее оконченным уголовным делам Антикоррупционной службой. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая