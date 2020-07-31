20 госслужащих осуждены за коррупцию

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today -30 июля в ходе прямой трансляции выпуска "AntikorNEWS" старший следователь первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов озвучил обвинительные приговора по делам, ранее оконченным Антикоррупционной службой, передает Kazakhstan Today.

Состоялись 15 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц по ранее оконченным уголовным делам Антикоррупционной службой.

К лишению свободы приговорено - 7 человек, к ограничению свободы - 5, к штрафу - 8, общая сумма штрафа составила 59,3 млн тенге. Осуждено 7 руководителей и 1 судья.

16 июля 2020 года Талдыкорганским городским судом осуждены к штрафу в размере 21 млн тенге каждый, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе:

- руководитель Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Т. Абылкасымов;

- руководитель отдела по контролю приграничных постов данной инспекции Д. Карашев.

Они подозревались в получении взятки в размере 2 тыс. долларов за трудоустройство гражданина в вышеуказанную инспекцию.

20 июля 2020 года Медеуским районным судом Алматы осужден генеральный директор РГП на ПХВ "Гылым Ордасы" Комитета науки Министерства образования и науки РК Б. Тультаев и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года за получение взятки за предоставление съемочной площадки в здании РГП.

Этим же приговором осуждены главный экономист отдела бухгалтерского учета и финансово-экономической службы РГП А. Асылбаев к 2 годам лишения свободы и главный бухгалтер этого отдела А. Абдулина к штрафу в размере 1,6 млн тенге за посредничество во взяточничестве. Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

27 июля 2020 года Железинским районным судом Павлодарской области осуждены директор КГУ "Центральная библиотечная система Железинского района" М. Адамова и главный бухгалтер В. Ефимова. Они приговорены к ограничению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Адамова и Ефимова подозревались в хищении бюджетных средств на сумму 2,4 млн тенге, путем необоснованного их перечисления на свои карточные счета.

20 июля 2020 года судом №2 района Сарыарка осуждена директор КГУ "Средняя школа №18 акимата Нур-Султана" Б. Кадырова и приговорена к штрафу в размере 2,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Она подозревалась в получении взятки от учителя в сумме 100 тыс. тенге за сокращение и получение дополнительных учебных часов на 2020-2021 учебный год и за общее покровительство.

22 июля 2020 года Кордайским районным судом осужден исполняющий обязанности акима Карасуского сельского округа Кордайского района Жамбылской области К. Айтпаев и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год.

Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившихся в перечислении оплаты за фактически невыполненные работы по объекту "Грейдирование улицы", тем самым причинив ущерб государству на сумму 1,7 млн тенге.

29 июля 2020 года судом №2 Костаная осужден руководитель КГУ "Центр информатизации и оценки качества образования" управления образования акимата Костанайской области А. Павличенко и приговорен к штрафу в размере 100 тыс. тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Он подозревался в даче взятки должностному лицу отдела образования акимата Костаная в сумме 10 тыс. тенге за ускоренное перечисление в адрес ТОО очередного платежа по договору в сфере образования.

29 июля Ауэзовским районным судом города Алматы осуждена судья Бостандыкского районного суда Э. Оспанова и приговорена к лишению свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, ряд чиновников подозревают в получении взяток, хищениях и мошенничестве.

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