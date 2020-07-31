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В Алматы судью приговорили к четырем годам колонии

30.07.2020, 17:18 5833
В Алматы судью приговорили к четырем годам колонии
Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today -Ауэзовский районный суд Алматы вынес приговор в отношении судьи Бостандыкского района Э. Оспановой, передает Kazakhstan Today.
 

29 июля 2020 года Ауэзовским районным судом города Алматы осуждена судья Бостандыкского районного суда Э. Оспанова и приговорена к лишению свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Она подозревалась в получении взятки в размере $3 тыс. за положительное решение вопроса по гражданскому делу в пользу ТОО", - сообщили в антикоррупционной службе.

 
 

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