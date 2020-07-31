В Алматы судью приговорили к четырем годам колонии

29 июля 2020 года Ауэзовским районным судом города Алматы осуждена судья Бостандыкского районного суда Э. Оспанова и приговорена к лишению свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Она подозревалась в получении взятки в размере $3 тыс. за положительное решение вопроса по гражданскому делу в пользу ТОО", - сообщили в антикоррупционной службе.
Ранее такой же срок получил председатель Бостандыкского районного суда Баянов.
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