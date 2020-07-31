Ряд чиновников подозревают в получении взяток, хищениях и мошенничестве

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупцинная служба представила информацию о чиновниках, попавшихся на взятках, хищениях и мошенничествах, передает Kazakhstan Today.

В частности, департаментом Антикоррупционной службы по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении начальника станции "Алтынколь" АО "КТЖ-Грузовые перевозки". Он подозревается в получении взятки в сумме $1 тыс. при пособничестве своего подчиненного - старшего приемосдатчика грузового отдела станции.

Взятка поступила от директора экспедиторской компании одного из ТОО за ускорение выпуска четырех вагонов с железнодорожной станции, прибывших из Китайской Народной Республики", - уточнили в ведомстве.





Департаментом Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из отделов РГУ "Инспекция транспортного контроля по Северо-Казахстанской области".

Он подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории области и общее покровительство в осуществлении им предпринимательской деятельности. В отношении указанного предпринимателя начато досудебное расследование по факту дачи взятки", - говорится в сообщении.





Кроме того, Антикоррупционной службой изобличен подполковник юстиции - заместитель начальника по режиму и оперативной работе РГУ "Учреждение АК-159/9" департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Он подозревается в мошенничестве, выразившемся в завладении обманным путем денежных средств гражданина С. в сумме 3,5 млн тенге под предлогом решения вопроса об условно досрочном освобождении.

Департаментом Антикоррупционной службы по Акмолинской области проводится досудебное расследование в отношении генерального директора "Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева" при НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" МСХ РК. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 5,3 млн тенге, путем перечисления поставщику без фактического выполнения работ.





Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении акима поселка Качар города Рудный. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 1,4 млн тенге, выделенных на ремонт служебного автотранспорта, который находится на балансе аппарата акима поселка Качар, путем перечисления их на счет индивидуального предпринимателя без фактического выполнения ремонтных работ", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Также департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении инженера по техническому надзору по факту ненадлежащего выполнения в 2016-2017 годах инжиниринговых услуг по объектам "Строительство электроснабжений в селах Жана Омир и Токпай Теректинского района", в результате чего причинен ущерб на сумму 43 млн тенге.

Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе.

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