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В Мангистауской области члены ОПГ похитили нефть на 348,7 млн тенге

29.08.2019, 18:21 11800
В Мангистауской области члены ОПГ похитили нефть на 348,7 млн тенге
Актау. 29 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области члены ОПГ похитили более двух тысяч тонн нефти на общую сумму 348,7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области совместно с ДКНБ выявлена и пресечена деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась хищением нефтепродуктов, пишет Lada.kz
 
Схема кражи нефти, ее транспортировка и легализация доходов были хорошо отлажены и поставлены на поток. Организатор ОПГ собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих подельников, принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть. Преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации. По сведениям оперативников, в деятельности ОПГ были задействованы 12 человек.
 

Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт. Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Россию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы", - сообщили в департаменте экономических расследований области. 

 
Хищения нефти происходили в период с августа 2017 по февраль 2019 года. Члены организованной преступной группы похищали нефть из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Кара-Оба и магистрального нефтепровода Узень - Жетыбай - Актау.
 

В итоге членами ОПГ из законсервированной скважины на месторождении Кара-Оба и из магистрального нефтепровода Узень - Жетыбай - Актау похищено 2420 тонн нефти на общую сумму 348,7 млн тенге. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по 13 статьям УК РК, которые относятся к тяжким преступлениям. Трое подозреваемых, в том числе организатор ОПГ, содержатся под стражей. Материалы уголовного дела составляют 30 томов, не считая более тысячи изъятых бухгалтерских документов. Дело с обвинительным актом направлено в суд", - рассказали в ведомстве.

 
За первое полугодие 2019 года в Мангистауской области сотрудниками ДЭР раскрыто более ста экономических преступлений: незаконный игорный бизнес, хищение бюджетных средств при реализации государственных и отраслевых программ, выписка фиктивных счетов фактур без выполнения работ и уклонение от уплаты налогов, экономическая контрабанда и незаконный оборот нефти и нефтепродуктов. 
 

По завершенным уголовным делам в бюджет возмещено более 4,5 млрд тенге, пресечена деятельность 28 незаконных игорных заведений, передано в суд 13 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов", - отметили в ведомстве.

 
Ранее в Мангистауской области в ходе спецоперации задержали похитителей нефти из трубопровода АО "КазТрансОйл".
 

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