В Мангистауской области экс-подполковник полиции заплатит штраф более 2 млн тенге за взятку

Ему назначили штраф в 25-кратном размере от суммы взятки

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Актау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В начале этого года подполковник полиции, заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района получил взятку в размере 300 долларов от гражданина Таджикистана за прекращение уголовного дела в отношении него, сообщает " - В начале этого года подполковник полиции, заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района получил взятку в размере 300 долларов от гражданина Таджикистана за прекращение уголовного дела в отношении него, сообщает " Лада ".





За совершение преступления сотрудником правоохранительного органа согласно части 1-1 статьи 366 УК РК предусмотрен штраф в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, чистосердечное раскаяние, а также наличие малолетних детей.





Приговором суда экс-полицейского признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде штрафа в 25-кратном размере от суммы взятки - 3 474 825 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. С учетом срока содержания под стражей окончательно ему назначен штраф в размере 2 384 625 тенге.





Приговор суда еще не вступил в законную силу.





Ранее в Актюбинской области директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку в размере 600 000 тенге.





20 марта приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге.





Руководитель центра занятости населения Аршалынского района Акмолинской области с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство. Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге.



