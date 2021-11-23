В Мангистауской области у браконьеров изъяты туши шести кабанов

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В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" 18 ноября, около 02.30, сотрудниками отдела полиции Бейнеуского района проведена проверка автомобилей марок Dodge Dakota и Mitsubishi Delica на автодороге Бейнеу - Актау. В багажниках автомашин обнаружено 6 тушек кабанов и 2 кабанят, сообщает lada.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по части 3 статьи 337 Уголовного Кодекса РК (Незаконная охота). Начато расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
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