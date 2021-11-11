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Браконьеру грозит до трех лет лишения свободы за убийство медведя в ВКО

10.11.2021, 12:34 36532
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 НОЯБРЯ - Житель Восточно-Казахстанской области поймал медведя на петлю, ему грозит до трех лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейскими Восточного Казахстана 3 ноября был задержан 45-летний житель района Алтай, который близ села Тургусун на петлю поймал медведя. Мясо браконьер взял для личного употребления, а шкуру намеревался заготовить для дальнейшей реализации.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до трех лет", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 
По данным полиции, всего с начала проведения ОПМ "Браконьер" проведено свыше 300 рейдовых мероприятий, выявлено 530 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 356 нарушений правил охоты. Также выявлены восемь браконьеров, в отношении которых возбуждены уголовные дела. 
 
 
 

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Житель Уральска убил возлюбленную на почве ревности

11.11.2021, 13:12 5968
УРАЛЬСК. 11 НОЯБРЯ - В Уральске мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения своей избраннице. Причиной жестокого поступка стала ревность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, преступление произошло на съемной квартире. Множественные ножевые ранения нанес мужчина своей избраннице в пылу пьяной ссоры. Как оказалось, причиной конфликта стала ревность. Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование. 
 

Следствием установлено, что 40-летняя женщина и 42-летний мужчина распивали спиртное, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес гражданке множественные колото-резаные раны. Затем он покинул место происшествия. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый задержан. При допросе задержанный пояснил, что ссора произошла на почве ревности", - сообщил официальный представитель департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Нургожин. 

 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК (Убийство).
 
 

 

В Казахстане на 15% выросло число уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних

11.11.2021, 10:17 16957
В Казахстане на 15% выросло число уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - За январь-сентябрь 2021 года в отношении несовершеннолетних в РК зарегистрировали 1,7 тыс. уголовных правонарушений - на 14,8% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Большая часть правонарушений относилась к средней степени тяжести - 582 случая. Еще 443 случая пришлось на особо тяжкие, 314 случаев - на тяжкие, 264 случаев - на правонарушения небольшой степени тяжести, сообщает Ranking.kz.
 

В аналогичном периоде 2020 года в стране зарегистрировали 1,5 тыс. уголовных правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, минус 14,6% за год", - уточняют аналитики.

 
Согласно информации, 58,5% всех преступлений в отношении несовершеннолетних относятся к уголовным правонарушениям против личности: 999 случаев - на 14,2% больше, чем годом ранее. 
 
Согласно исследованию, чаще всего совершались такие преступления, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (270 случаев), изнасилование (204 случая), насильственные действия сексуального характера (180 случаев), развращение малолетних (125 случаев), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (68 случаев).
 
289 случаев относились к правонарушениям против собственности - на 23% больше, чем годом ранее. В том числе в отношении несовершеннолетних совершили 116 краж, 74 случая мошенничества, 71 случай грабежа, 20 случаев вымогательства, по три случая мелких хищений и разбоя.
 
Еще 246 случаев относились к транспортным уголовным правонарушениям - на 17,7% больше, чем годом ранее.
 
В региональном разрезе больше всего нарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Туркестанской области: 212 случаев - сразу на 57% больше, чем годом ранее.
 
В тройке антилидеров также оказались Карагандинская (197 случаев) и Алматинская (159 случаев) области. На эти три региона пришлась треть всех правонарушений по Казахстану.
 
Меньше всего преступлений в секторе было совершено в Павлодарской области, всего 51 случай - на 52,8% меньше, чем годом ранее.
 
Наибольший рост количества правонарушений зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 82,5% за год, до 73 случаев), наибольшее снижение - в Павлодарской области.

 

Игра двух мальчиков с ружьем закончилась трагедией в Жамбылской области

11.11.2021, 10:00 19927
Игра двух мальчиков с ружьем закончилась трагедией в Жамбылской области
Фото: из открытых источников
ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - Школьник скончался от выстрела в голову из ружья в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия случилась в одном из сел Меркенского района. 14-летний подросток пришел в гости к другу - тому 13 лет. Школьники якобы достали отцовское пневматическое ружье и пошли во двор стрелять по птицам. В итоге один подросток скончался от выстрела в голову, сообщает телеканал КТК.
 
Родственники погибшего требуют наказать родных второго школьника за то, что оставили оружие без присмотра.
 

Я хочу, чтобы их наказали, потому что они оставили оружие без присмотра. Защищая своих детей, они говорят, что якобы наш ребенок сам в себя выстрелил. Выходит, что это суицид, но это не так. Это халатность взрослых", - заявила родственница погибшего Балгын Балкарбай.

 
В полиции завели дело по статье "Самоубийство".
 

Установлено, что погибший вместе со своим другом без разрешения родителей взял оружие и получил огнестрельное ранение. По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Создана следственно-оперативная группа, проводится расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств произошедшего", - рассказал заместитель начальника областного департамента полиции Темирбек Оразымбетов.

 

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