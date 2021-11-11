Браконьеру грозит до трех лет лишения свободы за убийство медведя в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 НОЯБРЯ - Житель Восточно-Казахстанской области поймал медведя на петлю, ему грозит до трех лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейскими Восточного Казахстана 3 ноября был задержан 45-летний житель района Алтай, который близ села Тургусун на петлю поймал медведя. Мясо браконьер взял для личного употребления, а шкуру намеревался заготовить для дальнейшей реализации.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до трех лет", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
По данным полиции, всего с начала проведения ОПМ "Браконьер" проведено свыше 300 рейдовых мероприятий, выявлено 530 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 356 нарушений правил охоты. Также выявлены восемь браконьеров, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
Напомним, казахстанцев возмутило видео с убитым волком.
В Казахстане на 13,6% выросло количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными.