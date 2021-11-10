В соцсетях обсуждают жестокое видео с мертвым волком

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ТУРКЕСТАН. 9 НОЯБРЯ - В Казнете появилось видео, на котором запечатлен убитый волк, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео вызвало возмущение пользователей.
Люди гордятся тем, что имеют власть над теми, кто намного слабее их. А еще и мозгов нет у них".
Убийца..."
Только не издевайтесь над животными и не нужно мучить", - пишут пользователи в соцсети.
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, по данному факту проводится проверка.
В настоящее время сотрудниками МПС ДП Туркестанской области проводится проверка в отношении лиц, отстреливших указанное животное, а также выясняется наличие разрешения на охоту. Если будет подтвержден факт незаконного отстрела волка, то будет рассмотрен вопрос об ответственности по части 1 статьи 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты", - сообщили в ведомстве.
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. Ранее сообщалось о том, что житель Туркестанской области до смерти забил лошадь.
В августе в одном из дворов Костаная живодеры забили молотком собаку, посадив ее в мешок. Живодеров, устроивших кокпар с собакой, засняли на видео в Алматинской области.
В Казахстане на 13,6% выросло количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными.