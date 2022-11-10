В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанный вице-министр Тимур Токтабаев не работает в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития с 2019 года, сообщили в ведомстве.
Указанное лицо в 2016-2019 годах работал в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Затем, с 5 марта по 17 декабря 2019 года, экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть 3 года назад, Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию", - отметили в министерстве.
В ведомстве добавили, что вопросы касательно предоставления дополнительной информации о задержанном экс-чиновнике, а также проведения досудебного расследования в настоящий момент входят в компетенцию правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Антикор задержал бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева. Его и других чиновников министерства подозревают в том, что они под предлогом разведки без проведения аукциона незаконно передавали предпринимателям за низкую стоимость месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых.