В Нур-Султане грабители напали на сотрудников ТОО и отняли 3 млн тенге

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане группа грабителей напала на работников ТОО, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось позже, в преступную группу входили семь человек. Все они задержаны.

Менеджер ТОО обратился в управление полиции района Есиль. Он сообщил, что на улице Менгилик ел неизвестные парни напали на него и похитили денежные средства в сумме 3 млн тенге.

Как рассказал потерпевший, около 20.00 он вместе с бухгалтером ТОО в банкомате обналичили 10 млн 900 тысяч тенге. Выйдя из здания, где находились терминалы, они направились к автомашине. В это время группа молодых людей из четырех человек напала на менеджера и стала его избивать, пытаясь вырвать пакет с деньгами. В ходе потасовки нападавшие, применив газовый баллончик, отобрали у менеджера 3 млн тенге и скрылись на автомашине, за рулем которой их ждал соучастник", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны семеро подозреваемых в грабеже молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Разбойное нападение". Все фигуранты уголовного дела водворены в следственный изолятор.

По информации полицейских, часть денежных средств подозреваемые успели потратить, оставшаяся часть в сумме 700 тысяч тенге полицейскими была изъята.

Отмечается, что при расследовании уголовного дела проверяется причастность к преступлению работников ТОО.





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