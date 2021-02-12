В Караганде задержаны подозреваемые в дерзком разбойном нападении

Напомним: 9 февраля в Караганде двое неизвестных совершили разбойное нападение на одну из микрокредитных организаций. Угрожая поджечь помещение, они завладели денежными средствами.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 28 лет. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование", - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
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