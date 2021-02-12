В Караганде задержаны подозреваемые в дерзком разбойном нападении

Караганда. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде задержаны подозреваемые, которые, угрожая поджогом, совершили дерзкое разбойное нападение, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 28 лет. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование", - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

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