Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В Нур-Султане ликвидировано 4 подпольных интернет-магазина по продаже наркотиков. Наркоторговцам грозит от 10 до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оперативными работниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП города Нур-Султана на углу улиц Джангильдина и Желтоксан задержан 23-летний местный житель, который был администратором четырех подпольных интернет-магазинов в мессенджере Telegram и сам реализовывал синтетические наркотики на территории города, сообщает Polisia.kz

При задержании у него изъято пять банковских карт, три сотовых телефона, на которые все время обыска от его клиентов продолжали поступать заявки на продажу наркотиков. В квартире задержанного, в сейфе, обнаружено 64 свертка с мефедроном, 28 таблеток МДМА, приготовленных для реализации, а также трое электронных весов, упаковочный материал и деньги в сумме 10 млн тенге и 23 тысячи долларов.





Одновременно на улице Кравцова проведено задержание 24-летней девушки, связанной с наркосбытчиком. У нее на съемной квартире изъято 36 свертков мефедрона, приготовленного для сбыта, и приспособления для расфасовки наркотиков. Ликвидировано пять закладок, которые сделала она во дворе дома по улице Сембинова.

В результате оперативной работы была пресечена и ликвидирована деятельность четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков на территории города, изъято около 200 разовых доз мефедрона - синтетического психоактивного вещества.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает уголовную ответственность от 10 до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества.